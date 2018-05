Alles over de Giro d'Italia: 'Het parcours is niet ideaal voor Dumoulin'

Door de deelname van viervoudig Tour de France-winnaar Chirs Froome is titelverdediger Dumoulin niet de absolute favoriet. De Nederlander is wel een van de kanshebbers, al lijkt het parcours voor hem minder ideaal dan in 2017.

"Er zijn veel minder tijdritkilometers opgenomen dan vorig jaar (69,1 kilometers in 2017 tegenover 44,2 kilometers in deze editie, red.), dus dit parcours is meer voor klimmers gemaakt. Maar Dumoulin heeft vorig jaar laten zien dat hij als klimmer ook zijn mannetje staat", zegt Erik Breukink, die in 1987 derde in de Giro werd en een jaar later tweede.

Toch verwacht Breukink dat Froome bergop sterker is dan de Nederlander van Sunweb. "Dumoulin kan in de tijdritten tijd winnen op Froome, maar veel zal dat niet zijn. Het duel zal verder in de bergen worden uitgevochten. Als Froome conditioneel in orde is, is hij bij aankomsten bergop normaal gesproken beter dan Dumoulin."

Top 5 Giro 2017 1. Tom Dumoulin (Ned)

2. Nairo Quintana (Col) +0.31

3. Vincenzo Nibali (Ita) +0.40

4. Thibaut Pinot (Fra) +1.17

5. Ilnur Zakarin (Rus) +1.56

Bergklassement 2017: Mikel Landa (Spa, Team Sky)

Puntenklassement 2017: Fernando Gaviria (Col, Quick-Step Floors)

Jongerenklassement 2017: Bob Jungels (Lux, Quick-Step Floors)

Parcours

De Giro begint vrijdag met een tijdrit van 9,7 kilometer door de straten van Jeruzalem, waardoor Dumoulin direct de 'maglia rosa' kan veroveren. Ook de tweede en derde etappe worden verreden in Israël, waar de sprinters hun eerste kansen krijgen.

Daarna volgt een rustdag, waarop de renners afreizen naar Sicilië om de volgende drie, heuvelachtige etappes te voltooien. De zesde rit finisht op de Etna, een van de actiefste vulkanen ter wereld, waar Jan Polanc (UAE Emirates) vorig jaar zegevierde en de inmiddels gestopte zevenvoudig groterondewinnaar Alberto Contador in 2011 naar de ritoverwinning reed.

De tweede koersweek biedt mogelijkheden voor veel verschillende type renners. Zowel sprinters, puncheurs als klimmers kunnen deze week hun dagen kiezen. De blikvanger is de veertiende etappe naar de Monte Zoncolan, waarin de renners eerst moeten afrekenen met vier andere cols, voordat zij de helse Zoncolan mogen bedwingen; een klim van ruim 10 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,9 procent.

Sleuteletappes Etappe 1 - 9,7 km tijdrit in Jeruzalem

Etappe 6 - Aankomst bergop op Etna (14,1 km 6,5%)

Etappe 14 - Aankomst bergop op Monte Zoncolan (10,1 km 11,9% met stroken van 22%)

Etappe 16 - 34,2 km tijdrit in het Noord-Italiaanse Trente

Etappe 19 - Koninginnenrit over Colle delle Finestre (18,9 km 9%) met aankomst bergop op Monte Jafferau (7,2 km ruim 9%)

Etappe 20 - Aankomst bergop in Cervinia (18,2 km 5,3%)

In de derde en laatste week staat de tweede, vlakke tijdrit op het programma. Dumoulin zal die moeten aangrijpen om tijd op zijn concurrenten te winnen. Daarna vertrekt het peloton naar de Alpen en wachten opnieuw enkele bergetappes met loodzware beklimmingen.

De slotklim naar Cervinia in de voorlaatste etappe is voor de klassementsmannen de laatste mogelijkheid om de verhoudingen op de schop te gooien. De ronde wordt afgesloten met een vlakke rit van 118 kilometer van en naar Rome.

Favorieten

Wat de 101e editie van de Giro bijzonder maakt, is de omvang van de ploegen. De internationale wielerunie UCI heeft doorgevoerd dat teams in grote rondes vanaf 2018 slechts acht renners mogen opstellen, waar voorheen negen renners afgevaardigd mochten worden.

Die verandering moet ervoor zorgen dat de grote ploegen de koers minder goed kunnen controleren, maar Team Sky, de ploeg van Froome, lijkt op papier nog altijd de sterkste formatie. Ook dat kan volgens Breukink het verschil maken tussen de 32-jarige Brit, die de Giro voor het eerst sinds 2009 rijdt, en de vijf jaar jongere Dumoulin.

"Wout Poels zal Froome wederom helpen in de bergen en daarmee heel belangrijk zijn", voorspelt Breukink. "Het zou mooi zijn als Poels zelf ook zou mogen profiteren van de kracht van de ploeg en voor een ritzege mag gaan."

Om zijn titel te prolongeren, waarmee hij de eerste zou zijn sinds Miguel Indurain in 1993, moet Dumoulin in betere vorm verkeren dan hij dit jaar tot nu toe heeft laten zien.

Dumoulins beste prestatie is een twaalfde plaats in de tijdrit van de Ronde van Abu Dhabi. Vorig seizoen noteerde hij met een derde plaats in het eindklassement in Abu Dhabi en een zesde stek in Tirreno-Adriatico betere resultaten voorafgaand aan de eerste grote ronde van het jaar. Desondanks heeft Dumoulin vertrouwen in zijn kunnen. "Ik hoef mezelf niet meer te testen. Dat heb ik de afgelopen tien jaar gedaan. Ik weet wat ik kan in een tijdrit en wat ik kan doen op een berg", zei hij onlangs tegen VeloNews.

In het achterhoofd van Dumoulin kan meespelen dat hij de Tour nog wil rijden, maar Breukink verwacht dat hij de Giro sowieso uitrijdt zolang de Nederlander boven in het klassement meedraait.

"Hij start niet voor niets met de ambitie om de Giro te winnen. En als Dumoulin op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, dan kan hij iedereen aan. Maar als er iets gebeurt waardoor hij wegvalt uit het klassement, zal hij er misschien voor kiezen om vroegtijdig af te stappen en zich voor te bereiden op de Tour."

Niet alleen Dumoulin wil de Tour nog rijden, ook Froome is van plan om begin juli van start te gaan in Frankrijk. De in Kenia geboren klassementsrenner heeft vorig jaar met de Tour-Vuelta-dubbel bewezen twee grote rondes achter elkaar te kunnen winnen. Hij hoopt zich in het illustere rijtje van renners die drie grote rondes achter elkaar wonnen te scharen. Alleen Eddy Merckx en Bernard Hinault wisten dat ooit te presteren.

Giro-eindzeges per land Italië - 69

België - 7

Frankrijk - 6

Spanje - 4

Rusland en Zwitserland - 3

Luxemburg - 2

Nederland, Canada, Colombia, Ierland, VS en Zweden - 1

Achter Froome en Dumoulin is Thibaut Pinot misschien wel de grootste favoriet voor een podiumplek. Vorig jaar viel de 27-jarige Fransman net naast het podium omdat hij in de afsluitende tijdrit gepasseerd werd door Dumoulin. Mede door zijn derde plaats in de Tour in 2014 weten de concurrenten dat Pinot (Groupama-FDJ) een renner is om rekening mee te houden.

Pinots eindzege in de Ronde van de Alpen van vorige maand getuigt bovendien van een goede vorm. Voor de sterke klimmer wordt het belangrijk om de tijdritten goed door te komen.

De Italianen zullen vooral uitkijken naar de prestaties van hun landgenoot Fabio Aru, maar zijn resultaten dit jaar zijn nog niet om over naar huis te schrijven. Tegen zijn mindere vorm in de afgelopen maanden kan de 27-jarige kopman van UAE Emirates wel een uitstekend palmares in grote rondes inbrengen. Aru won de Vuelta in 2015, stond al op het podium in de Giro (tweede in 2015 en derde in 2014) en droeg vorig jaar kort het geel in de Tour.

Aru kan zich in de bergen ongetwijfeld meten met de absolute top, maar ook voor hem zullen de tijdritten doorslaggevend zijn. De afgelopen maanden heeft Aru gewerkt aan zijn tijdritpositie, wat hem wellicht dichter bij Froome en Dumoulin brengt.

Miguel Angel Lopez lijkt een geduchte tegenstander voor de toppers, maar de pas 24-jarige Colombiaan heeft in zijn carrière slechts één grote ronde uitgereden. Het is dus lastig te zeggen hoe Lopez (Astana) de ritten in Italië verteert en hoe zijn vorm in de derde week is, maar in de Vuelta liet hij vorig jaar zien ook in een derde week de beste in de bergen te kunnen zijn door de vijftiende etappe met aankomst bergop op zijn naam te schrijven. Lopez zal boven zichzelf uit moeten stijgen in de tijdritten om aanspraak op het podium te maken.

Het Mitchelton-Scott-duo Esteban Chaves en Simon Yates en de Italiaan Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) mogen ook niet uitgevlakt worden voor een goede klassering.

Outsiders zijn onder anderen de Nieuw-Zeelander George Bennett van Lotto-Jumbo, thuisrijder Davide Formolo (BORA-Hansgrohe), de Canadees Michael Woods (EF Education First-Drapac) en de Zuid-Afrikaanse kopman van Dimension Data, Louis Meintjes. Poels, de meesterknecht van Froome, is ook in staat een goede prestatie neer te zetten.

Nederlanders

Dumoulin, de enige oud-winnaar aan de start in Jeruzalem, wordt in de strijd om het roze geholpen door de ervaren Laurens ten Dam (37) en talentvolle Sam Oomen (22). Oomen moet Dumoulin tot diep in de finales bijstaan en zal in de schaduw van zijn kopman zelf ook een goed klassement willen rijden. Sunweb neemt nog twee Nederlanders mee, te weten Roy Curvers en Lennard Hofstede.

Zoals gezegd rijdt Poels bij Sky in dienst van Froome, maar dat hoeft een goed klassement niet in de weg te taan. In dezelfde rol verrichte hij in de Vuelta vorig jaar belangrijk werk voor Froome en dat leverde de Limburger zelf een zesde plaats in het eindklassement op. Als Poels in vorm is – sinds zijn sleutelbeenbreuk in Parijs-Nice in maart heeft hij slechts drie koersdagen in de benen – is hij een van de sterksten bergop.

Met Jos van Emden heeft Lotto-Jumbo een serieuze kanshebber voor dagsucces in de twee tijdritten. Ploeggenoot Robert Gesink gaat hoge ogen proberen te gooien als aanvaller en de sprinter Danny van Poppel wordt uitgespeeld in de vlakke etappes. Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman zijn de andere Nederlanders in de selectie.

Maurits Lammertink staat namens Katusha-Alpecin aan de start en Boy van Poppel, de broer van Lotto-Jumbo-renner Danny, maakt deel uit van de selectie van Trek-Segafredo.

In totaal gaan er vrijdag dertien Nederlanders van start in Jeruzalem. Dat zijn er evenveel als vorig jaar toen Dumoulin zijn historische eindzege boekte.