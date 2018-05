'Nieuwe verbintenis met Sunweb is revolutionair in de wielerwereld'

"Met deze overeenkomst hebben we een oplossing gevonden voor het probleem waar wielerploegen altijd mee worstelen: ze verkeren in een zeer kwetsbaar economisch klimaat", zegt teambaas Iwan Spekenbrink in gesprek met NUsport.

"Door dit nieuwe contract zal er namelijk geen moment komen dat we opeens geen financiering meer hebben of dat we moeten vrezen dat de sponsor ermee stopt. Er zal altijd een lange termijn zijn voor Team Sunweb en dat is natuurlijk geweldig."

Het budget van wielerploegen wordt vaak gedragen door één of een handvol grote sponsoren, waardoor de toekomst van het team direct in gevaar is als de belangrijkste geldschieter wegvalt.

Zo was het voortbestaan van de Amerikaanse WorldTour-formatie Cannondale-Drapac vorig jaar zomer zeer onzeker toen er lang geen nieuwe hoofdsponsor gevonden werd, al stond er in september met EF Education First uiteindelijk toch een nieuwe geldschieter op.

Momenteel is het zeer de vraag of de BMC-ploeg van kopmannen Greg Van Avermaet en Richie Porte volgend seizoen nog bestaat, omdat fietsenmerk BMC waarschijnlijk stopt met de sponsoring.

Hoger niveau

Door het nieuws van maandag dat Sunweb het eind 2019 aflopende contract voor onbepaalde tijd heeft verlengd, hoeft de formatie van Spekenbrink zich voor langere tijd geen zorgen meer te maken.

"Ik denk dat dit een revolutionaire deal is", aldus de teambaas. "In de wielersport moet je altijd in het hier en nu presteren, maar als je je ploeg naar een hoger niveau wil tillen, moet je ook aan de lange termijn kunnen denken en fundamentele wijzigingen kunnen doorvoeren."

"Meestal doe je dat niet omdat je horizon niet zo ver weg ligt, maar voor ons ligt de horizon nu wél heel ver weg."

Budget

Spekenbrink noemt het recent aangekondigde Keep Challenging Centre in Sittard, een campus waar jonge talenten vanaf 2019 onder topsportomstandigheden worden klaargestoomd voor de toekomst, als voorbeeld van zo'n fundamentele wijziging.

Maar ook op de korte termijn is de nieuwe deal met de hoofdsponsor goed nieuws voor de ploeg van kopman Dumoulin. "Ons budget blijft wat groeien", zegt Spekenbrink, die momenteel met zijn ploeg financieel ergens in de middenmoot van de WorldTour zit.

"Ik denk zeker dat we de strijd met de rijkste ploegen aankunnen, dat hebben we al bewezen. Natuurlijk heb je daarvoor wel goede renners en goed personeel nodig. We zijn al heel tevreden met wat nu hebben, maar door deze overeenkomst kunnen we blijven groeien."

Dumoulin, die nog tot 2022 vastligt bij Team Sunweb, begint vrijdag in Jeruzalem aan de Giro d'Italia met het doel om de eerste grote ronde van het jaar voor de tweede keer op rij te winnen.