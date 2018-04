Zeeman noemt ontwikkeling van 'fenomenale' Roglic een droom

"Zijn ontwikkeling als wielrenner, als voormalig schansspringer, is fenomenaal", zegt sportief directeur Merijn Zeeman in een persbericht van Lotto-Jumbo. "Het is een droom zoals Primoz zich ontwikkelt. Als persoon, als wielrenner en als leider van deze ploeg."

Roglic, die woensdag in de eerste etappe de leiderstrui veroverde, hield zondag in de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Romandië zonder al te veel problemen stand. De Duitser Pascal Ackermann won de rit in een massasprint en de geletruidrager finishte veilig in het peloton.

De Sloveen, bezig aan zijn derde seizoen bij Lotto-Jumbo, pakte eerder deze maand al de eindzege in de Ronde van Baskenland, ook een etappekoers van een week uit de WorldTour.

"Woorden schieten tekort. Ik en heel de ploeg zijn erg, heel erg blij met deze overwinning", jubelde Roglic. "Deze overwinning is ook voor mijn ploeggenoten. De jongens waren heel sterk en het is een genot om met hen te werken en hun vertrouwen om te zetten in overwinningen."

"Ik wist dat ik sterk was en ik was ook optimistisch, maar je moet het nog wel doen. Dat is niet eenvoudig. Elke dag was zwaar en elke etappe was beslissend. We hebben het als ploeg deze week fantastisch gedaan. Ik kan niet meer dan zeggen dat ik trots ben op dit team."

Tour de France

Roglic zal nu even rust nemen en zich dan gaan richten op de Ronde van Frankrijk in juli. Vorig jaar won hij bij zijn debuut in de Tour een zware bergetappe. Ook dit seizoen is een ritzege zijn belangrijkste doel; de tijdrijder gaat in principe niet voor een goed klassement.

"Natuurlijk wil in ook in de grote rondes voor het klassement gaan, maar we weten allemaal dat je daarvoor de tijd moet nemen. Dat lukt niet in één seizoen", aldus Roglic tegen Cyclingnews.

"Ik heb mij dit jaar echt gericht op het winnen van deze etappekoersen van één week. Maar in de toekomst ga ik het zeker ook proberen in de grote rondes."

Het plan van Lotto-Jumbo is dat Roglic in 2020 voor een klassement gaat rijden in de Giro d'Italia, de Tour de France of de Vuelta a España.