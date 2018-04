Sunweb verlengt contract met ploeg Dumoulin voor onbepaalde tijd

Manager Iwan Spekenbrink van de wielerploeg is verheugd met de nieuwe overeenkomst. "Dit is een groot compliment voor het team, ik ben hier enorm trots op."

Doordat de nieuwe deal voor onbepaalde tijd is, kan Sunweb zich richten op de lange termijn. "Dankzij deze stabiliteit kan onze organisatie de focus verleggen naar de verre toekomst", aldus Spekenbrink. "We willen een duurzaam team in de top van het wielrennen worden, zowel bij de mannen als de vrouwen."

Sunweb zet de komende jaren ook in op het in 2017 opgerichte ontwikkelingsprogramma, waarin jonge talenten worden klaargestoomd voor de WorldTour. "We willen daarnaast een nieuwe standaard zetten in biomechanica, aerodynamica en uitrusting", vertelt de manager.

Het team begint in 2019 met het 'Keep Challenging Centre' in Sittard, een campus waar jonge talenten onder topsportomstandigheden worden klaargestoomd voor de toekomst. In Deventer opent later dit jaar het nieuwe logistieke kantoor van de ploeg, waar ook een 'Experience Centre' komt voor wielerliefhebbers.

Geldschieter

Reisorganisatie Sunweb is sinds 2015 verbonden aan de wielerploeg en sinds vorig seizoen de belangrijkste geldschieter van het team van Spekenbrink, dat sinds 2013 op het hoogste niveau (WorldTour) acteert.

De ploeg begon in 2005 onder de naam Shimano-Memory Corp. Daarna heette de formatie achtereenvolgens Skil-Shimano (2006-2011), Argos-Shimano (2012-2013), Giant-Shimano (2014) en Giant-Alpecin (2015-2016).

Sinds 2015 rijdt de ploeg niet meer onder een Nederlandse, maar onder een Duitse licentie in het peloton.

Succes

Het grootste succes van Team Sunweb tot nu toe is de eindzege van Dumoulin in de Ronde van Italië van vorig jaar. De Limburgse kopman begint vrijdag in Jeruzalem aan de Giro in de hoop dat hij zijn titel kan prolongeren.

De Duitse formatie kende sowieso een sterk seizoen in 2017 met ook een wereldtitel tijdrijden voor Dumoulin, vier etappezeges in de Tour de France en de eindzege in het berg- en puntenklassement van Warren Barguil en Michael Matthews.

Naast Dumoulin, die nog tot 2022 onder contract staat bij zijn ploeg, zijn de Australische sprinter Matthews, de Nederlandse klassementsrenner Wilco Kelderman en de Nederlandse klimmers Laurens ten Dam en Sam Oomen de bekendste renners van Team Sunweb.