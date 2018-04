Roglic bezorgt Lotto-Jumbo ook eindzege in Ronde van Romandië

De vijfde en laatste etappe was een relatief vlakke etappe van 181,8 kilometer van Mont-Sur-Rolle naar Genève. Roglic verdedigde in het klassement een voorsprong van acht seconden op de nummer twee Egan Bernal en die marge kwam niet echt in gevaar. De geletruidrager finishte veilig in het peloton.

De 24-jarige Ackermann toonde zich de sterkste in de massasprint. De renner van Bora-hansgrohe klopte de Deen Michael Mörköv en de Italiaan Roberto Ferrari. Steven Kruijswijk was de beste Nederlander in de laatste rit (veertigste) en het eindklassement (zesde).

De 28-jarige Roglic, die vorig jaar een Touretappe won, pakte in Zwitserland al zijn tweede eindzege van het jaar in een etappekoers uit de WorldTour. Begin april was de Sloveen de beste in de Ronde van Baskenland.

De voormalig schansspringer pakte in Romandië de leiderstrui op de tweede dag en hield stand in de klimtijdrit van vrijdag (tweede) en de bergrit van zaterdag. Daarin moest hij alleen de Deen Jakob Fuglsang voor zich dulden.

Zondag werden vijf vroege vluchters ruim tien kilometer voor de streep in Genève gegrepen door het peloton, waar de mannen van Bahrain Merida het tempo bepaalden. Sprinter Sonny Colbrelli slaagde er niet in het werk van zijn ploeg af te maken, waardoor Ackermann zijn eerste profzege boekte.