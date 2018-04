Astana schrikt van onthulling Westra en gaat mogelijk vergoeding eisen

Westra (35) onthulde eerder op de dag in een voorpublicatie van zijn biografie dat hij cortisonen probleemloos kon gebruiken, omdat hij zich kon verschuilen achter een medisch attest.

"We zijn geschokt over het nieuws en willen duidelijk maken dat Astana verboden middelen nooit heeft toegediend en ook nooit zal toedienen bij zijn renners", meldt Astana in een verklaring.

"Als het klopt dat Westra de middelen tot zich heeft genomen, heeft Astana het recht om een financiële vergoeding te eisen van de renner. Doping is strikt verboden volgens de interne regels en iedere renner heeft die regels ondertekend."

De inmiddels gestopte Westra vertelt in zijn boek dat hij geen andere keuze had om verboden middelen te gebruiken. "Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst te nemen", aldus de oud-coureur van Vacansoleil-DCM.

Daar kwam hij in zijn eerste jaar als prof al achter. "Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken."

Legaal

Na de voorpublicatie van zijn boek liet Westra overigens via Twitter weten dat hij de term 'dopinggebruik' rond zijn persoon door Nederlandse media onterecht vindt.

"Alle middelen die ik heb gebruikt waren naar mijn mening legaal. Ik kreeg medische attesten voor de cortisonen en ook van de pufjes wisten mijn artsen af", schreef hij onder meer.

"Ik ben nooit betrapt en heb naar mijn mening dus nooit doping gebruikt. Voor mijn uitgebreide verhaal verwijs ik iedereen naar mijn boek Het Beest."

Eerder deze week bekende Karsten Kroon dat hij wel doping heeft gebruikt. De 42-jarige Kroon, die in 2002 een Tour-etappe won, stopte in 2014.