Oud-renner Westra geeft in biografie toe cortisonen te hebben gebruikt

Daardoor kon Westra het verboden stresshormoon probleemloos gebruiken, onthult hij in een voorpublicatie van zijn biografie Het beest: het wielerleven van Lieuwe Westra op de site van de Leeuwarder Courant.

"Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst nemen", bekent de oud-coureur, die voor Vacansoleil-DCM en Astana koerste en begin vorig jaar zijn fiets aan de haak hing.

Westra kwam in zijn eerste jaar als prof tot de conclusie dat het niet mogelijk was om met alleen hard trainen serieuze resultaten neer te zetten. "Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken."

"Ik had binnen een paar maanden in de gaten dat renners klooiden met cortison. Er werd stiekem over gesproken. Je voelde na zo'n injectie geen pijn, je kon dieper gaan en de euforie werd meester van je lichaam. Elke renner van naam zorgde voor een medisch attest voor klassiekers en andere grote wedstrijden."

Verleiding

Omdat het gemeengoed binnen het peloton was, heeft Westra er geen spijt van dat hij naar de cortisonen greep. "Omdat ik niet het gevoel heb dat ik echt iets fout heb gedaan. Bijna iedereen van mijn generatie werkte op deze manier naar piekmomenten toe."

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Lance Armstrong en Michael Boogerd heeft Westra nooit naar epo gegrepen of een bloedtransfusie ondergaan.

"Ik prijs me tot de dag van vandaag gelukkig dat mijn professionele carrière pas in 2009 begon. Had ik eerder de overstap van de amateurs gemaakt, dan was de verleiding te sterk geweest."

Medisch attest

Het was volgens Westra niet moeilijk om cortisonen te gebruiken. Hij kreeg met hulp van de ploegarts een medisch attest, waardoor hij een vrijbrief had om de verboden middelen tot zich te nemen.

"Het medisch attest kreeg ik vaak met een geveinsde blessure, bijvoorbeeld een ontsteking in de knie. Het loonde die jaren om een blessure aan de knie te faken. Volgens het rennersboekje liep ik al jaren rond met knieproblemen. Zo kon ik op belangrijke piekmomenten in het seizoen met een kuur cortison beginnen."

Volgens de Fries knepen zijn werkgevers een oogje dicht. "De ploegleiding wilde volgens mij in die jaren niet weten wat er speelde, dan konden ze er ook niet op worden aangesproken. Al wisten ze het vaak wel natuurlijk, maar we spraken er niet openlijk over. Wij moesten presteren en het maakte hen niet uit, zolang we maar niet gepakt werden. Wat niet weet, wat niet deert."

Depressie

Westra beleefde zijn hoogtepunt in Parijs-Nice van 2012. Hij won er een etappe en eindigde als tweede in het algemeen klassement. In 2016 won de Fries de Driedaagse De Panne-Koksijde en hij boekte ook ritzeges in het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Catalonië.

Vorig jaar maakte Westra na drie jaar bij Astana, de Kazachse formatie die achtervolgd wordt door dopingschandalen, de overstap naar Wanty-Groupe Gobert. Hij reed echter nooit een koers voor de Belgische equipe.

Nog voor zijn seizoen begonnen was, besloot Westra een punt achter zijn loopbaan te zetten. Daar lagen een depressie, motivatieproblemen en zakelijke conflicten aan ten grondslag, onthulde hij later op Facebook.

Westra is al de tweede Nederlandse oud-renner binnen een week die bekent doping te hebben gebruikt. Dinsdag bekende Karsten Kroon dat ook hij gebruik heeft gemaakt van verboden middelen. De 42-jarige Kroon, die in 2002 een Tour-etappe won, stopte in 2014.