Bernal wint klimtijdrit in Ronde van Romandië, Roglic behoudt leiding

Bernal legde de 9,9 kilometer van Ollon naar Villars af in 25 minuten en 10 seconden. De 21-jarige renner van Team Sky bleef Roglic daarmee vier seconden voor. Richie Porte werd op achttien tellen derde.

Steven Kruijswijk was op de vierde plaats de beste Nederlander. De Brabander gaf 48 seconden toe op Bernal, die eerder dit seizoen in eigen land het eindklassement van de Colombia Oro y Paz op zijn naam schreef.

Rohan Dennis, die voorafgaand aan de de derde etappe tweede stond in het klassement in dezelfde tijd als Roglic, kwam in de klimtijdrit niet verder dan de zevende plek. De Australiër was bijna anderhalve minuut langzamer dan Bernal.

Ook Geraint Thomas stelde teleur. De Brit van Team Sky, die derde stond in de algemene rangschikking, had maar liefst tweeënhalve minuut meer nodig dan zijn ploeggenoot voor de race tegen de klok.

Roglic

In het klassement heeft Roglic nu zes seconden voorsprong op Bernal. De Sloveen van Lotto-Jumbo heeft de leiderstrui sinds woensdag in handen.

Porte klom naar de derde plaats en heeft 27 tellen achterstand op Roglic. Kruijswijk bezet met iets meer dan een minuut achterstand de vierde plaats.

De Ronde van Romandië telt in totaal vijf etappes. Vrijdag krijgt het peloton een zware bergrit over 149,2 kilometer van en naar Sion voor de kiezen. Onderweg moeten de renners drie beklimmingen van de eerste categorie en twee van de tweede categorie bedwingen.

De WorldTour-koers in Zwitserland geldt als de laatste test voor de Giro d'Italia. Tom Dumoulin verdedigt daarin zijn titel. De Nederlandse blikvanger van Team Sunweb komt niet in actie in Romandië.