Poels in definitieve selectie Team Sky, Katusha met Lammertink naar Giro

De 30-jarige Poels is één van de knechten die Froome aan zijn derde zege op rij in een grote ronde moet helpen. De Brit won vorig jaar al de Tour de France en de Vuelta a España.

Voor Poels, die in Parijs-Nice nog zijn sleutelbeen brak, wordt het de tweede Giro in zijn loopbaan. De Nederlander eindigde in 2014 als 21e in het algemeen klassement.

Naast Froome en Poels behoren David de la Cruz, Kenny Elissonde, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees en Salvatore Puccio tot de selectie van Team Sky.

Froome, die de Giro nog nooit won, kijkt uit naar de Ronde van Italië. "Het is een klein risico om de Giro voor de Tour te rijden, maar ik denk dat ik voor de rest van mijn leven spijt zal hebben als ik deze koers laat schieten."

Lammertink

Eerder op vrijdag werd bekend dat Maurits Lammertink definitief aan de start verschijnt van de Giro d'Italia. De 27-jarige renner is opgenomen in de achtkoppige selectie van Katusha-Alpecin.

Het is niet de eerste keer dat Lammertink meedoet aan de Ronde van Italië. In 2013 eindigde de Nederlander, toen in dienst van Vacansoleil-DCM, als 154e in de eerste grote ronde van het jaar.

In aanloop naar de Giro deed Lammertink de laatste weken onder meer mee aan de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waar hij als 21e over de streep kwam. Begin april eindigde hij als 45e in de Ronde van Baskenland.

Naast Lammertink, die vorig jaar al debuteerde in de Tour de France, verschijnt ook onder anderen viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin aan de start van de Giro.

Jeruzalem

De selectie van Katusha wordt gecompleteerd door Maxim Belkov, Alex Dowsett, José Goncalves, Viacheslav Kuznetsov, Baptiste Planckaert en Mads Würtz Schmidt.

De Russische klassementsrenner Ilnur Zakarin doet in juli mee aan de Tour de France, waardoor Katusha zonder duidelijke kopman afreist naar Italië.

De Giro d'Italia begint op zaterdag 4 mei met een tijdrit in het Israëlische Jeruzalem en eindigt op 27 mei met een vlakke etappe in Rome. Tom Dumoulin verdedigt zijn titel van vorig jaar.