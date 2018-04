Katusha neemt Lammertink op in achtkoppige selectie voor Giro d'Italia

Het is niet de eerste keer dat Lammertink meedoet aan de Ronde van Italië. In 2013 eindigde de Nederlander, toen in dienst van Vacansoleil-DCM, als 154e in de eerste grote ronde van het jaar.

In aanloop naar de Giro deed Lammertink de laatste weken onder meer mee aan de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waar hij als 21e over de streep kwam. Begin april eindigde hij als 45e in de Ronde van Baskenland.

Naast Lammertink, die vorig jaar al debuteerde in de Tour de France, verschijnt ook onder anderen viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin aan de start van de Giro.

Jeruzalem

De selectie van Katusha wordt gecompleteerd door Maxim Belkov, Alex Dowsett, José Goncalves, Viacheslav Kuznetsov, Baptiste Planckaert en Mads Würtz Schmidt.

De Russische klassementsrenner Ilnur Zakarin doet in juli mee aan de Tour de France, waardoor Katusha zonder duidelijke kopman afreist naar Italië.

De Giro d'Italia begint op zaterdag 4 mei met een tijdrit in het Israëlische Jeruzalem en eindigt op 27 mei met een vlakke etappe in Rome. Tom Dumoulin verdedigt zijn titel van vorig jaar.