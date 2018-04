Hansen in Giro-selectie Lotto-Soudal voor twintigste grote ronde op rij

Met zijn deelname breidt de bijna 37-jarige Hansen, wiens reeks begon bij de Vuelta a España van 2011, zijn record verder uit. Drie jaar geleden ging hij de Spanjaard Bernardo Ruiz, die van 1954 tot 1958 twaalf grote rondes op rij voltooide, al voorbij. Extra bijzonder is dat de Australiër zijn vorige negentien rondes ook allemaal uitreed.

De achtkoppige Giro-formatie van Lotto-Soudal bestaat naast Hansen uit de Belgen Victor Campenaerts, Jens Debusschere, Tim Wellens, Sander Armée, Frederik Frison, Tosh Van der Sande en de Deen Lars Bak.

Campenaerts gaat volgende week vrijdag voor ritwinst in de openingstijdrit over bijna tien kilometer door de straten van Jeruzalem. Debusschere is de kopman voor de sprintetappes en Wellens zal in de heuvelachtige etappes voor de zege gaan.

Hansen zal, zoals zo vaak de afgelopen jaren, vooral een dienende rol vervullen. Hij maakt deel uit van de sprinttrein Debusschere, maar ploegleider Bart Leysen ziet ook mogelijkheden voor Hansen om aan te vallen.

Einde reeks

Afgelopen jaar liet Hansen aan Cyclingnews weten dat de reeks in 2018, na de Tour de France of na de Vuelta, zal eindigen. Hij wil zich ook op andere koersen kunnen gaan richten en kijkt uit naar de verandering.

"Ik denk dat het een goede keuze zal zijn. Ik heb al jaren hetzelfde koersprogramma gehad dus het zal fijn zijn om een beetje verandering te hebben. Ik kijk ernaar uit om eens iets anders te doen en meer voor eigen kansen te kunnen gaan", zei Hansen.

Hansen stond in totaal 26 keer aan de start van een grote ronde, waarvan hij er drie niet heeft uitgereden. In de Giro van 2013 en de Vuelta van 2014 won hij een etappe.

Na de openingstrijdrit volgende week vrijdag in Jeruzalem zal het Giro-peloton nog twee dagen door Israël koersen. Dinsdag gaat de ronde verder in Italië en de laatste etappe is op zondag 27 mei met start en finish in Rome.