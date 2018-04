Titelverdediger Dumoulin met vier landgenoten in Giro-ploeg Sunweb

De Amerikaan Chad Haga, de Australiër Chris Hamilton en de Belg Louis Vervaeke completeren de achtkoppige Giro-selectie. Opvallend zijn de grote leeftijdsverschillen in de selectie. Oomen is met 22 jaar de jongste renner, de 38-jarige Curvers is de veteraan.

De Ronde van Italië start volgende week vrijdag in Jeruzalem. "We gaan naar de 101e editie van de Giro met dezelfde doelen als vorig jaar", zegt Sunweb-ploegleider Marc Reef. "We willen met Tom een goed resultaat in het algemeen klassement behalen."

"We hebben de titelverdediger in onze gelederen, dat brengt een speciale dynamiek in het team. Daar zijn we op voorbereid. Iedereen in het team zal drie weken lang volledig gefocust moeten zijn."

De ervaring van vorig jaar, toen Dumoulin de eerste Nederlandse Giro-winnaar werd, zal een belangrijke rol spelen, denkt Reef. "We hebben vorig jaar veel geleerd en zullen die ervaringen meenemen naar de komende editie."

Klimmers

Met Ten Dam (37), Oomen en Vervaeke (24) heeft Dumoulin drie erkende klimmers aan zijn zijde. "Tom, Sam en Louis zijn op hoogtestage geweest in de Sierra Nevada", vertelt Reef. "De trainingen en videobeelden van de cruciale etappes die ze daar gezien hebben, zullen van grote waarde zijn voor hen."

Voor Dumoulin wordt het zijn derde start in de Giro. De 27-jarige Limburger besluit na de Ronde van Italië of hij dit jaar ook de Tour de France rijdt.

Dumoulin heeft in 2018 nog geen koers weten te winnen. Hij eindigde als 38e in de Ronde van Abu Dhabi en moest na een val opgeven in Tirreno Adriatico. In de eendagskoersen Strade Bianche (21e), Milaan-San Remo (31e) en Luik-Bastenaken-Luik (vijftiende) wist hij geen toptienklassering te noteren.

Grote rondes

Oomen rijdt zijn tweede grote ronde. Het talent slaagde er vorig jaar niet in om de Vuelta a España uit te rijden. Ook de 23-jarige Hofstede haalde bij zijn debuut in een grote ronde de eindstreep in Madrid niet.

Voor Ten Dam (37) wordt het zijn zestiende deelname aan de Giro, Tour of Vuelta. Hij werd al eens achtste in Spanje en negende in Frankrijk. Curvers debuteert in de herfst van zijn carrière in de Giro. Bij zes Tour-starts en één deelname aan de Vuelta haalde hij steeds de finish, maar eindigde hij nooit de top honderd.

Vervaeke is nog onervaren in grote rondes. Hij reed in 2015 de Giro en een jaar later de Vuelta. Haga (29) was vorig jaar ook knecht van Dumoulin in de Giro en rijdt de ronde voor de vierde keer. Hamilton (22) reed vorig jaar de Vuelta uit bij zijn debuut in een grote ronde.

Zwaarder

Bij de samenstelling van de selectie heeft Sunweb nadrukkelijk gekeken naar het parcours. "We hebben de juiste balans tussen getalenteerde klimmers en ervaren wegkapiteinen", zegt Reef, die zware weken verwacht.

"Op papier is de Giro zwaarder dan vorig jaar. Er moet meer worden geklommen en er zijn minder tijdritkilometers. Maar we vertrekken naar Israël met een sterk team dat vol vertrouwen is. We kijken uit naar de start."

De Giro begint volgende week vrijdag met een tijdrit van ruim 10 kilometer door Jeruzalem. Op 27 mei is de 21e en laatste etappe in Rome.