Fraile boekt ritzege in Ronde van Romandië, Roglic nieuwe leider

De 27-jarige Fraile hield in de sprint de Italiaan Sonny Colbrelli (tweede) en de Portugees Rui Costa (derde) achter zich. Voor de Spanjaard is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder deze maand boekte hij ook al een ritzege in de Ronde van Baskenland.

In het algemeen klassement nam Roglic de leiding over van Michael Matthews, die dinsdag verrassend de snelste was in de proloog en in de eerste etappe op de voorlaatste beklimming moest lossen.

Roglic heeft dezelfde tijd als de Australiër Rohan Dennis, maar de Sloveen van Lotto-Jumbo gaat dankzij betere klasseringen aan de leiding. De Brit Geraint Thomas bezet op vier seconden de derde plek in het klassement.

Het peloton legde in de eerste etappe 166,6 kilometer af van Fribourg naar Delement met onderweg drie beklimmingen van de tweede categorie en eentje van de derde categorie. De top van de laatste beklimming lag op tien kilometer van de finish.

Minnaard

Al vroeg in de etappe gingen vijf renners in de aanval, onder wie Marco Minnaard. De Nederlander van Wanty-Groupe Gobert werd vergezeld door Remy Mertz, Alexis Gougeard, William Clarke en Antoine Duchesne. Het kwintet kreeg de zegen van het peloton en nam een voorsprong van ruim vijf minuten.

Op iets meer dan twintig kilometer van de finish reden Minnaard en Gougeard weg bij de andere drie vluchters. De Nederlander, die zich onderweg verzekerde van de leiding in het bergklassement, kon ook niet uit de greep van het peloton blijven en werd op tien kilometer van de meet ingerekend.

In de afdaling ging Gougeard er nog alleen vandoor, maar ook hij kon een sprint niet voorkomen. Daarin ging Colbrelli als eerste aan, maar bleek Fraile over de sterkste benen te beschikken.

De Ronde van Romandië telt in totaal vijf etappes. Donderdag rijdt het peloton over 173,9 kilometer van Delemont naar Yverdont-les-Bains en komt het onderweg een beklimming van de tweede categorie en een van derde categorie tegen.

De WorldTour-koers in Zwitserland geldt als de laatste test voor de Giro d'Italia. Tom Dumoulin verdedigt daarin zijn titel. De Nederlandse blikvanger van Team Sunweb komt niet in actie in Romandië.