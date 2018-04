Lotto-Jumbo met vijf Nederlanders en Bennett als kopman naar Giro

Naast Gesink zijn de Nederlanders Jos van Emden, Bert-Jan Lindeman, Danny van Poppel en Koen Bouwman geselecteerd voor de Giro. Bennett, de Italiaan Enrico Battaglin en de Belg Gijs Van Hoecke completeren de achtkoppige selectie.

Lindeman vervangt Antwan Tolhoek, die door een knieblessure niet fit genoeg is. De 28-jarige Drent deed één keer eerder mee aan de eerste grote ronde van het jaar. In 2015 eindigde hij als 95e in het klassement.

De 33-jarige Van Emden gaat in zijn zevende Giro op jacht naar succes in de twee tijdritten. De Zuid-Hollander won vorig jaar de laatste etappe van de Ronde van Italië, een race tegen de klok in Milaan.

Van Poppel (24) zal bij zijn debuut in de Giro het speerpunt zijn van Lotto-Jumbo in de sprintetappes. Bouwman (24) rijdt de Ronde van Italië ook voor de eerste keer, nadat hij in 2016 en 2017 al wel startte in de Vuelta a España.

Jeruzalem

Gesink (31) meldde aan het begin van dit jaar al dat hij zich dit seizoen focust op het winnen van etappes in de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk.

De klimmer, die in 2016 de veertiende etappe van de Vuelta op zijn naam schreef, reed de Giro één keer eerder. In 2013 stond hij twaalfde in het klassement, toen hij drie dagen voor de slotrit ziek moest opgeven.

De 28-jarige Bennett eindigde vorige week als vijfde in de Ronde van de Alpen, nadat hij vorige maand zesde in de Ronde van Catalonië en negende in Tirreno-Adriatico werd. De Nieuw-Zeelander, in 2016 tiende in de Vuelta, stond vorig jaar twaalfde in het klassement van de Tour toen hij moest afstappen na een valpartij.

Steven Kruijswijk was de afgelopen de jaren de kopman van Lotto-Jumbo in de Ronde van Italië en reed in 2016 vijf dagen in de roze trui. De Brabander richt zich dit seizoen op de Tour.

De 101e editie van de Giro start op vrijdag 4 mei met een tijdrit in Jeruzalem. Na drie ritten in Israël reist het peloton naar Italië. De koers eindigt op zondag 27 mei in Rome.

Giro-selectie Lotto-Jumbo: Robert Gesink, Jos van Emden, Bert-Jan Lindeman, Danny van Poppel, Koen Bouwman, George Bennett, Enrico Battaglin en Gijs Van Hoecke.