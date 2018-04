'Oud-wielrenner Karsten Kroon gebruikte doping'

Het AD meldt het dopinggebruik dinsdag op basis van gesprekken die met Kroon (42) zijn gevoerd. Dat kwam ter sprake toen er onderhandeld werd over een baan als analist voor video-items van de krant.

De redactie van het AD wilde dat Kroon eerlijk zou zijn over mogelijk dopinggebruik. De oud-renner, tegenwoordig werkzaam bij Eurosport als wielercommentator, gaf toe dat hij had gebruikt in gesprekken met de krant.

Voordat hij zou beginnen als analist, zou hij naar buiten treden over zijn dopingverleden, maar dat kwam er uiteindelijk nooit van. Daarop besloot het AD het nieuws dinsdag zelf naar buiten te brengen.

"Kroon zelf sprak het liefst zo min mogelijk over het onderwerp. Hij zweeg of hij ontweek er vragen over. Bij het AD vonden en vinden we dat niet passen bij een analyticus: die moet kunnen zeggen wat hij denkt over elk onderwerp", schrijft de krant. "Oók over doping."

"Het zou hypocriet zijn hem naar zijn mening over een dopinggeval in de Giro te vragen, terwijl hij zelf niet over zijn eigen verleden wilde praten."

Carrière

Wanneer of welke middelen de oud-renner zou hebben gebruikt, is niet bekend. In 2013 kwam naar buiten dat hij meerdere malen afwijkende bloedwaarden zou hebben gehad, wat zou kunnen duiden op epo-gebruik. In 2004 werd hij daarvoor gewaarschuwd door wielerbond UCI.

Kroon was renner in een periode waarin veel doping werd gebruikt in het peloton. Tientallen renners van zijn generatie werden betrapt en geschorst en onder anderen Lance Armstrong en Michael Boogerd bekenden na afloop van hun carrière stelselmatig doping te hebben gebruikt.

Kroon reed tussen 1999 en 2014 voor Rabobank, Team CSC/Saxo Bank, BMC en wederom Saxo Bank.