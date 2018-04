Armstrong reist na schikking af naar Israël voor start Ronde van Italië

"Iemand vroeg me gisteravond: 'Ga je de Giro verslaan?' Waarop ik antwoordde: 'We gaan naar Israël om de Giro te coveren!", zegt de 46-jarige Armstrong maandag in zijn reguliere podcast Stages.

"De kans om naar een plek als Israël te gaan voor de start van een iconische koers als de Ronde van Italië is heel bijzonder. Het is erg gaaf en een unieke kans dat de Giro zo ver buiten het Europese vasteland start."

"We hebben drie dagen waarop we een show gaan maken", aldus Armstrong over zijn podcast. "Bij de proloog in Jeruzalem, de tweede etappe die eindigt in Tel Aviv en de derde etappe in het zuiden van Israël."

De 101e editie van de Ronde van Italië begint op vrijdag 4 mei met een tijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem. Titelverdediger Tom Dumoulin zal op de startlijst staan.

Armstrong deed in zijn actieve carrière één keer meer aan de Ronde van Italië. In 2009, na zijn rentree in het peloton, eindigde de Texaan als twaalfde in het klassement, maar die uitslag werd geschrapt vanwege dopinggebruik.

Rechtszaak

Armstrong heeft opeens een lege agenda in mei, omdat afgelopen donderdag bekend werd dat er een schikking is getroffen in de rechtszaak die tegen hem was aangespannen door voormalig ploegmaat Floyd Landis en de Amerikaanse overheid.

De voormalig US Postal-kopman betaalt de overheid een bedrag van 5 miljoen dollar (4 miljoen euro), terwijl Landis schadeloos wordt gesteld voor 1,65 miljoen dollar, ruim 1,3 miljoen euro.

De overheid had een bedrag van 100 miljoen dollar geëist van Armstrong. De eerste dag van de rechtszaak stond gepland voor 7 mei in Washington D.C..

Armstrong vertelde maandag in zijn eigen podcast dat hij voor heel mei een appartement had gehuurd in de Amerikaanse hoofdstad, maar dat hij heel blij is dat hij nu vrij is om andere dingen te doen volgende maand.

Gedisciplineerd

De Texaan, die begin 2013 onthulde dat hij bij al zijn zeven Tour de France-zeges doping heeft gebruikt, reageerde in Stages kort op de miljoenenschikking. "Ik ben de afgelopen dagen heel gedisciplineerd geweest en heb nergens op gereageerd. Dat was heel lastig."

"De schikking is een goede oplossing voor mij. Het was interessant om te zien hoe de media erover berichtten. Het ging over de bedragen en wie er gewonnen en verloren had, maar dat doet er voor mij totaal niet toe. Het belangrijkste is dat ik mijn maand mei terug heb. Ik hoef niet wekenlang van maandag tot en met vrijdag in Washington te zijn. Ik heb mijn leven terug."

"En het allerbelangrijkste is dat dit er hopelijk voor zorgt dat ik de rest van mijn leven niet meer te maken krijg met rechtszaken. Ik wist twee weken geleden al dat de schikking rond was, maar het was een bijzondere dag toen het vorige week naar buiten kwam. Het voelde anders, het was heel emotioneel."