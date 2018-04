'Dumoulin zit op hetzelfde niveau als vorig jaar voor Ronde van Italië'

"Ik denk dat Tom in Luik-Bastenaken-Luik op hetzelfde niveau zat als vorig jaar", zegt Team Sunweb-ploegleider Aike Visbeek. "Hij zat weer bij de beste twintig renners in koers, dus we kunnen met een goed gevoel naar de Giro."

Dumoulin reed mede door materiaalpech (Ronde van Abu Dhabi) en een valpartij (Tirreno-Adriatico) weinig goede uitslagen in februari en maart, in koersen waarin hij vorig jaar steevast meedeed met de besten.

Na een hoogtestage van twee weken in de Spaanse Sierra Nevada maakte de wereldkampioen tijdrijden zondag een veel betere indruk in zijn laatste koers voor de Giro-start op 4 mei in Jeruzalem. Hij kon nog aanvallen in de finale van Luik-Bastenaken-Luik en kwam op minder dan anderhalve minuut van winnaar Bob Jungels over de streep.

"Tom werd na zijn hoogtestage in één keer in een superzware wedstrijd gegooid en dat is behoorlijk lastig", aldus Visbeek. "Ik had hem voor deze koers ongeveer ingeschat op dit niveau."

"Er waren iets van acht renners die zich volledig op Luik-Bastenaken-Luik gefocust hadden en daar zat Tom niet bij. Dan is het niet gek dat hij in de finale niet mee kon met de besten. Nu is het zaak om verder te kijken richting de Giro. Ik denk dat Tom op schema ligt."

Oomen

Er was nog meer goed nieuws voor Team Sunweb, want ook Sam Oomen toonde in 'La Doyenne' aan dat zijn topvorm eraan zit te komen. De 22-jarige klimmer, die samen met Dumoulin op hoogtestage was, mocht zich met een twaalfde plaats de beste Nederlander noemen in de laatste klassieker van het voorjaar.

Oomen moet in de Giro de belangrijkste knecht van Dumoulin worden in het hooggebergte en ervoor zorgen dat de titelverdediger minder geïsoleerd zit in de cruciale slotweek dan vorig jaar.

Zondag waren de rollen echter omgedraaid, want op de Côte de Saint-Nicolas (een klim met de top op 5,5 kilometer van de finish) reed Dumoulin zich volledig leeg zodat Oomen aansluiting kon houden bij de groep met favorieten.

"Het is de vraag hoe vaak ik dat nog ga meemaken", zegt Oomen met een lach. "Volgende maand zal het andersom zijn en dat vind ik ook prachtig om te doen. Het is mooi als je elkaar gunsten kan verlenen."

Visbeek: "Met de teamspirit zit het wel goed, de jongens gaan voor elkaar door het vuur. Sam was zondag de man met de beste benen bij ons en dan is het logisch dat Tom voor hem wil rijden. Tenminste, bij ons in de ploeg is dat normaal."