Jungels: 'Onvoorstelbaar dat ik mooiste koers van het jaar win'

"Het is onvoorstelbaar dat ik de mooiste koers van het jaar op mijn palmares zet", begon de 25-jarige Luxemburgse renner van Quick-Step Floors zijn verhaal voor de camera van Sporza.

"Gisterenavond zat ik nog naar de Luik-Bastenaken-Luik van 2011 te kijken, toen Philippe Gilbert won, voor de broers Schleck. Nu win ik zelf, dat is gewoon niet te vatten."

Jungels ging er op zo'n vijftien kilometer van de finish op de voorlaatste heuvel, de Côte de la Roche-aux-Faucons, vandoor. Hij pakte gelijk een paar meters en niemand zag hem meer terug.

De actie van de tijdritspecialist deed een beetje denken aan de manier waarop zijn ploeggenoot Niki Terpstra drie weken geleden de Ronde van Vlaanderen won.

Knecht

De zege van Jungels in de laatste klassieker van het voorjaar is in die zin opmerkelijk dat hij aan de start verscheen als knecht van de uitgesproken kopman Julian Alaphilippe.

"Ik voelde me de hele dag zeer goed, maar na zijn overwinning in de Waalse Pijl was Alaphilippe onze eerste man", aldus Jungels.

"Toen ik in de finale aanviel, stelde ik echter vast dat niemand terugkeerde. Maar pas toen ik aan de finish was, geloofde ik een goeie afloop."

Voor Jungels betekende het pas zijn eerste overwinning in een eendagskoers sinds hij in 2013 op piepjonge leeftijd de sterkste was in de GP Nobili Rubinetterie.

"Ik snakte al een tijdje naar een groots resultaat en dat heb ik nu te pakken. Al mijn harde werk wordt beloond. Ik ben ontroerd en trots dat ik deel mag uitmaken van een superploeg als Quick-Step Floors. Wat een voorjaar hebben wij gereden", doelde hij op de 27 zeges die de Belgische wielerformatie dit seizoen al boekte.