Dumoulin geniet van goede laatste test voor Giro d'Italia

"Dit was een goede laatste test voor de Giro", aldus Dumoulin, die in finishplaats Ans iets minder dan anderhalve minuut toegaf op winnaar Bob Jungels uit Luxemburg. "Ik heb genoten en de ploeg goed kunnen helpen."

De renner van Team Sunweb reed niet anoniem mee in zijn eerste koers in meer dan een maand tijd, want op de Roche aux Faucons, de voorlaatste heuvel van de dag met de top op een kleine twintig kilometer van de streep, versnelde hij in de voorste groep. Dumoulin kwam niet weg, waarna Jungels even later de aanval overnam en deze tot aan de finish volhield.

"Het was mijn taak om mee te schuiven als er gevaarlijke mannen aanvielen. Philippe Gilbert viel aan op de Roche aux Faucons en ik had nog redelijk goede benen, dus ik ging achter hem aan. Maar ik miste door mijn hoogtestage net even de echte punch die je nodig hebt in een klassieker als deze", aldus Dumoulin, die zich de afgelopen twee weken in de Sierra Nevada voorbereidde op de Giro.

"Al met al ben ik tevreden over hoe deze koers verlopen is. Ik weet dat mijn voorbereiding anders moet als ik hier echt een keer wil meedoen om de winst. Ik moet dan niet net voor Luik-Bastenaken-Luik terugkomen van hoogtestage."

Oomen

Vooraf hoopte Team Sunweb met Michael Matthews mee te kunnen doen om de zege in 'La Doyenne', maar de Australiër kon de favorieten niet volgen toen de finale echt losbarstte op de Roche aux Faucons. Dumoulin en de pas 22-jarige Sam Oomen waren daardoor in de laatste twintig kilometer de twee vertegenwoordigers van de Duitse ploeg in voorste groep.

Oomen, die samen met Dumoulin op hoogtestage was in Spanje maar een paar dagen eerder terugkeerde in Nederland, kreeg op de slotklim (Côte de Saint-Nicolas) nog wat hulp van zijn meer ervaren ploegmaat en werd uiteindelijk de beste Nederlander op de twaalfde plaats.

"Sam deed het supergoed", stelde Dumoulin. "Ik denk dat hij in de toekomst tot nog meer in staat moet zijn in deze koers. Hij heeft misschien wel meer talent dan ik voor de klassiekers."

"Maar ook Sam kwam vandaag net iets tekort. Als ploeg mogen we tevreden zijn, maar we doen uiteindelijk niet mee om de knikkers."

Knecht

In de Giro, die op 4 mei start met een tijdrit in Jeruzalem, zal Oomen juist een belangrijke knecht moeten zijn voor Dumoulin. "Ik ben dus blij dat Sam goed was vandaag", zei de wereldkampioen tijdrijden met een glimlach.

Ook over zijn eigen vorm is de Limburger content. Zijn seizoen was er tot nu toe vooral een van veel pech, met twee keer materiaalproblemen in de Ronde van Abu Dhabi en een valpartij in Tirreno-Adriatico. Dumoulin gaf de afgelopen weken in interviews toe dat hij zich in de eerste drie maanden van 2018 niet zo prettig voelde.

"Maar de laatste weken heb ik weer heel veel plezier in het fietsen", zei hij zondag. "Ik denk omdat ik het wat relaxter benader dan in de maanden daarvoor."

Zijn eerste hoofddoel voor dit jaar staat daardoor nog steeds recht overeind: Dumoulin wil voor het tweede jaar op rij de Giro winnen.

"Ik merk dat ik niet helemaal naar de klote ben na de koers van vandaag, dat is een goed teken. Het échte diepgaan lukte nu nog niet, maar ik heb nog een week om te herstellen en wat te trainen in Maastricht en dan moet het goedkomen voor de Giro."