'Dumoulin zit vandaag volledig in de Luik-Bastenaken-Luik-modus'

"Tom zit vandaag volledig in de Luik-Bastenaken-Luik-modus", zegt Team Sunweb-ploegleider Aike Visbeek voor de start in Luik in gesprek met NUsport. "Hij is niet met de Giro bezig. Dat moet ook, want hij heeft een harde koers nodig als laatste voorbereiding."

De 27-jarige Dumoulin, die op 4 mei in Jeruzalem als titelverdediger aan de start staat van de Ronde van Italië, was de afgelopen twee weken met ploegmaats Sam Oomen en Louis Vervaeke op hoogtestage in de Spaanse Sierra Nevada om zich klaar te stomen voor de Giro.

Dumoulin ging een dagje eerder naar huis dan vorig jaar in de hoop dat hij beter voor de dag kan komen in Luik-Bastenaken-Luik, al zal een podiumplek normaal gesproken te hoog gegrepen zijn voor de Limburger.

De Australische sprinter Michael Matthews, vorig jaar vierde in Luik en afgelopen woensdag nog vijfde in de Waalse Pijl, is de kopman van Team Sunweb.

"Matthews, Dumoulin en Oomen zijn de mannen die vandaag voor ons in de finale moeten meespelen", aldus Visbeek. "Dumoulin en Oomen hebben een meer offensieve taak, zij moeten meespringen met gevaarlijke ontsnappingen. Matthews moet met zijn sterke eindschot meer wachten."

Ongelukkig voorjaar

Team Sunweb zou een zege in Luik-Bastenaken-Luik goed kunnen gebruiken, want de Duitse ploeg met Nederlandse roots kent een ongelukkig voorjaar. Het team van manager Iwan Spekenbrink staat pas op één zege; Phil Bauhaus won in februari de derde etappe van de Ronde van Abu Dhabi.

In 2017 was Team Sunweb juist zeer succesvol met onder meer de eindzege van Dumoulin in de Ronde van Italië, vier etappezeges en de eindzege in het punten- en bergklassement in de Tour de France en de wereldtitel tijdrijden van Dumoulin.

"We zijn ons ervan bewust dat het tot nu toe nog niet zo draait als vorig seizoen", aldus Oomen. "Maar dat kan ook bijna niet. Vorig seizoen veranderde bijna alles wat deden in goud en dat kan natuurlijk niet eeuwig blijven duren. Maar vandaag kunnen we in één klap heel veel goedmaken en er toch nog een succesvol voorjaar van maken."

Visbeek erkent dat Team Sunweb dit seizoen om moet gaan met hogere verwachtingen door de successen in 2017. "Maar ik sta hier in Luik niet met het idee dat we vandaag móéten winnen omdat dan ons voorjaar goed is. Als we de juiste dingen blijven doen, komt het resultaat vanzelf wel."

De 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik is om 10.10 uur begonnen. De finish wordt verwacht tussen 16.30 uur en 17.15 uur.