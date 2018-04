BMX'er Van Gorkom meldt na zwaar ongeluk 'terug te zullen komen'

De 27-jarige Van Gorkom raakte op 9 januari zwaargewond tijdens een training op Papendal. De coureur reed onderaan de hoge startheuvel tegen een veiligheidsketting aan. Deze ketting is bedoeld om mensen van de baan af te houden en was nog niet weggehaald.

De winnaar van olympisch zilver bij de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro liep bij het ongeluk gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op en werd enige tijd in coma gehouden.

Hometrainer

Ruim drieënhalve maand later is op Instagram te zien dat Van Gorkom weer op de hometrainer zit. De BMX'er stelt dat hij mede door alle steun vooralsnog goed is hersteld.

"Alle berichten hebben ervoor gezorgd dat ik nu ben waar ik ben. Ik voel me mentaal goed, maar ik heb nog een lange weg af te leggen, dat is zeker. Maar ik weet dat ik hier terug van zal komen, zoals iedereen van mij gewend is."

Van Gorkom stelt vastbesloten te zijn om weer helemaal fit te worden. "Mijn eerste doel op korte termijn is weer volledig normaal te kunnen functioneren en dan volgt de rest ook."

Coma

Over het herstel van de ongelukkige BMX'er wilden betrokkenen nooit uitspraken doen, ook omdat Van Gorkom lang in coma heeft gelegen. Vier dagen na het ongeval stopten artsen met toedienen van slaapmedicatie, waarna hij negen dagen later ontwaakte.

Praten zat er toen nog niet in. Pas begin maart meldde coach Bas de Bever dat dat weer lukte. Via de video op zijn Instagram is te horen dat spreken nog moeizaam gaat. Ook de linkerkant van zijn lijf functioneert nog niet optimaal.

Er loopt nog altijd een onderzoek naar wie er aansprakelijk moet worden gesteld voor het ongeluk. Het herstel van Van Gorkom gaat nog zeker een maand of tien duren.