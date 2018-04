Oud-winnaar Poels vindt het speciaal om terug te zijn in Luik

"Mentaal zou het lekker zijn als ik nog een goede wedstrijd kan rijden voor de Giro", zegt Poels in gesprek met NUsport. "Ik heb na 'Luik' nog ruim een week om thuis in Monaco goed te trainen dus het moet wel goedkomen met de vorm voor de Ronde van Italië, maar het zou fijn zijn als ik zondag al goed rijd."

Omdat zijn kopman en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome dit jaar voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië wil winnen, ziet het seizoen van Poels er wat anders uit dan in de afgelopen jaren. De renner van Team Sky begint op 4 mei in Jeruzalem aan zijn tweede Giro, nadat hij in 2014 21e werd in het eindklassement.

"Ik moet vroeger in het jaar al mijn eerste grote piek hebben, maar voor de verandering vind ik dat wel een keer leuk", zegt de klimmer, die zich de afgelopen seizoen bij Team Sky vooral op de Tour de France richtte.

"Chris heeft deze week in de Ronde van de Alpen ook redelijk goed gereden (Froome eindigde als vierde in het klassement, red.), dus het lijkt erop dat hij op de goede weg is. Ik heb zin in de Giro, maar eerst maar eens kijken wat ik in Luik-Bastenaken-Luik kan doen."

Sneeuw

In 2016 boekte Poels in Luik het grootste succes uit zijn loopbaan door in een barre editie van de oudste klassieker op de wielerkalender als eerste over de streep te komen, voor de Zwitser Michael Albasini en de Portugees Rui Costa.

Vorig jaar kon de Nederlander die titel niet verdedigen door een slepende knieblessure. "Het is leuk om hier nu weer te zijn", aldus Poels. "Het is altijd mooi om terug te keren bij een koers waar je het goed hebt gedaan of die je zelfs gewonnen hebt."

De Limburger boekte twee jaar geleden een heroïsche zege omdat het die hele dag slecht weer was, met zelfs wat sneeuw onderweg. Toch heeft hij in aanloop naar zijn rentree in 'La Doyenne' de beelden van zijn overwinning niet bewust teruggekeken.

"Ik zie die beelden eigenlijk alleen omdat journalisten het soms aan me laten zien", zegt Poels met een glimlach. "De achtergrond van mijn Twitterprofiel is een foto van die dag, dus daardoor denk ik er soms even aan terug. Maar dat gebeurt niet zo vaak."

Terugkeer

Poels hoort zondag in de 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik niet tot de favorieten, mede doordat hij begin maart een sleutelbeen brak in Parijs-Nice en sindsdien nog geen topvorm heeft getoond.

Afgelopen zondag finishte hij niet in de Amstel Gold Race bij zijn terugkeer in het peloton en afgelopen woensdag werd hij 64e in de Waalse Pijl.

"Ik hik er momenteel wat tegenaan dat ik de klik moet maken zodat alles in elkaar valt", aldus Poels, die met Michal Kwiatkowski, Sergio Henao en Geraint Thomas een aantal zeer sterke ploegmaats heeft in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik hoop dat dat zondag gebeurt, en anders komt het in de Giro wel."

Een ding is zeker en dat is dat er zondag geen winterse omstandigheden zullen zijn in de laatste klassieker van het voorjaar. Naar verwachting zal het rond de 25 graden zijn tijdens de koers. "Dat vind ik prima", glimlacht Poels. "Ik heb liever dat de zon lekker schijnt."

Luik-Bastenaken-Luik start zondag om 10.10 uur. De finish van de 258 kilometer lange koers wordt verwacht tussen 16.30 uur en 17.15 uur.