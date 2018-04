Oud-winnaar Gilbert hoopt dat eindelijk weer een Belg wint in Luik

"De tijd gaat snel, het is alweer zeven jaar geleden dat ik hier won", aldus Gilbert zaterdag bij de teampresentatie op het Place Saint-Lambert in Luik. "Als ik zelf morgen niet kan winnen, dan hopelijk wel een andere Belg."

De renner van Quick-Step Floors rijdt zondag zijn veertiende Luik-Bastenaken-Luik, maar zijn eerste sinds 2015. De afgelopen twee jaar moest hij door blessures verstek laten gaan bij de laatste klassieker van het voorjaar.

Samen met veertien keer Milaan-San Remo, negen keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Parijs-Roubaix en elf keer de Ronde van Lombardije komt Gilbert dit weekend uit op vijftig deelnames aan een van de vijf 'monumenten' op de wielerkalender. "Als ik dat getal hoor, realiseer ik me dat de tijd vliegt", zei de Belg met een glimlach. "Ik heb geen tijd te verliezen."

De renner uit Verviers, een plaats zo'n dertig kilometer ten oosten van Luik, was bij de presentatie voor 'LBL' traditioneel een van de populairste renners bij het publiek. "Er is hier altijd veel volk en de verwachtingen zijn altijd hoog", aldus Gilbert.

"Het blijven mooie momenten hier in Luik, ik geniet altijd van de sfeer. Maar zo is het voor mij overal in België. Ook in de Ronde van Vlaanderen had ik veel steun."

Alaphilippe

Gilbert start zondag als een van de outsiders bij Luik-Bastenaken-Luik. Zijn ploegmaat Julian Alaphilippe en de Spaanse titelverdediger Alejandro Valverde zijn de grote favorieten. Afgelopen woensdag eindigden zij respectievelijk als eerste en tweede in de Waalse Pijl.

"Ik voel me goed en ben ontzettend gemotiveerd voor Luik-Bastenaken Luik", aldus de 25-jarige Alaphilippe. "Voor mij en voor mijn ploeg is dit een heel speciale koers. Ik hoop morgen op een zware wedstrijd."

De Fransman wil zichzelf niet de topfavoriet noemen. "Veel renners maken kans op de zege, dus het wordt niet een gevecht tussen alleen mij en Valverde. Na mijn winst in de Waalse Pijl start ik weer vanaf nul. Dat ik daar heb gewonnen, betekent niet dat ik direct de grootste kanshebber ben voor 'Luik'."

De bijna 38-jarige Valverde kan zondag recordwinnaar worden van 'La Doyenne'. Als hij na 2006, 2008, 2015 en 2017 voor de vijfde keer wint, evenaart hij het aantal van de legendarische Belg Eddy Merckx. "Ik ben in een uitstekende vorm", stelde de kopman van Movistar zaterdag.

De 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik begint zondag om 10.10 uur.