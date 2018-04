Froome voelt zich na 'perfecte' voorbereiding in Alpen klaar voor Giro

"De laatste vijf dagen waren in mijn ogen een perfecte voorbereiding op de Giro", zegt Froome in gesprek met Cycling Weekly. "Ik ben duidelijk beter in vorm dan vorige maand na de Tirreno-Adriatico en heb zelfs nog twee weken te gaan."

Froome is nog steeds in afwachting van het onderzoek naar zijn te hoge salbutamolwaarde in de achttiende etappe van de Vuelta a España van vorig jaar, maar tot die tijd mag de viervoudig Tour-winnaar gewoon koersen.

De 32-jarige Froome staat op 4 mei dan ook gewoon aan de start van de Ronde van Italië. Hoewel de kopman van Team Sky een goede week achter de rug heeft in de Alpen, wil hij nog geen voorspelling doen over zijn kansen in de Giro.

"Ik ben blij met mijn vorm, maar ik kan geen conclusies verbinden aan de laatste paar dagen. Iedereen leeft op zijn eigen manier toe naar de Giro. Renners die nog niet helemaal 100 procent waren in de Alpen, laten straks in de Ronde van Italië waarschijnlijk een heel ander niveau zien."

Derde zege

Froome kan over een maand een dubbelslag slaan door de Giro voor de eerste keer te winnen en daarmee al zijn derde zege op rij te behalen in een grote ronde. De geboren Keniaan boekte in juli zijn vierde eindzege in de Tour de France en zegevierde drie maanden later voor de eerste keer in de Ronde van Spanje.

"Het is een geweldige uitdaging en motivatie om na de Tour en de Vuelta ook de Ronde van Italië te winnen", erkent Froome, die in de Ronde van de Alpen wel onder de indruk is geraakt van andere renners.

"Thibaut Pinot verkeert in uitstekende vorm, Domenico Pozzovivo is ijzersterk in de bergen, Miguel Angel Lopez doet het geweldig en ook Fabio Aru komt er weer aan. De Giro wordt in dat opzicht heel interessant."

De 101e editie van Ronde van Italië begint op 4 mei met een tijdrit in Jeruzalem en de renners finishen op 27 mei in Rome. Titelverdediger Tom Dumoulin verschijnt over twee weken ook aan de start in Israël.