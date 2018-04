Mollema ziet in warm Luik kans op eerste podiumplek in voorjaarsklassieker

Trek-Segafredo heeft de 31-jarige Mollema als kopman aangewezen voor 'La Doyenne'. Dat was de Nederlander woensdag ook al in de Waalse Pijl en daar stelde hij niet teleur door als zesde aan te komen op de Muur van Hoei.

Dat was ook meteen de beste klassering ooit voor Mollema in een voorjaarsklassieker. Hoewel hij de najaarsklassieker Clasica San Sebastian won in 2016, kwam hij nooit verder dan een zesde plek in het voorjaar; één keer in Luik-Bastenaken-Luik (2012) en dus één keer in de Waalse Pijl.

"Het zou mooi zijn als ik een keer op het podium kan eindigen", zegt hij zaterdag in De Telegraaf. "De zesde plek in de Waalse Pijl voelde als een opluchting. Het was het bewijs dat ik op de steile klimmetjes nog altijd met de besten kan wedijveren."

Warm

Mollema twijfelt echter of dat genoeg is voor een podiumplek in een Ardennenklassieker. "Misschien moet ik dan wel wat eerder met een groepje wegrijden en niet wachten tot de laatste meters. Explosieve mannen als Valverde, Alaphilippe en Matthews ga ik toch niet kloppen."

Toch ziet de Groninger mogelijkheden voor zichzelf in Luik-Bastenaken-Luik. "De beste uitslagen heb ik daar gereden toen het slecht weer was en het sneeuwde. Nu wordt het warm en dat ligt me toch het best. Al zijn er ook vooruitzichten voor onweer."

Klassiekers

In tegenstelling tot zijn concurrenten zal Mollema zich nooit vooral gaan toeleggen op eendagskoersen. "Ik zie mezelf veel meer als renner voor de grote rondes dan voor de klassiekers. Ik vind het hartstikke leuk om ze te rijden, maar toch voelt het voor mij meer dat ik het ernaast doe."

"Ik zal echter alles doen om kort te eindigen, maar de Tour is voor mij dit jaar gewoon het hoofddoel. En daarna de Vuelta, want ik ben ook van plan om die nog te rijden", aldus de tweevoudig winnaar van een rit in een grote ronde.