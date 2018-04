Gesink krijgt in Luik-Bastenaken-Luik vier landgenoten mee van Lotto-Jumbo

De zevenkoppige equipe van Lotto-Jumbo bestaat naast kopman Gesink uit Bert-Jan Lindeman, Danny van Poppel, Bram Tankink, Jos van Emden, Paul Martens en Floris De Tier.

Gesink start voor de zevende keer in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn beste resultaat in de Waalse heuvelklassieker was de dertiende plek bij zijn debuut in 2008.

Afgelopen woensdag werd de 31-jarige coureur uit Varsseveld nog twintigste in de Waalse Pijl. Zondag moest hij zich in Limburg tevredenstellen met de 28e plaats in de Amstel Gold Race. Daar keerde Gesink terug in koers na een hoogtestage.

Alejandro Valverde triomfeerde vorig jaar voor de vierde keer in Luik. De Spaanse klassiekerspecialist was de opvolger van Wout Poels, de laatste Nederlandse winnaar van 'La Doyenne'.