Pinot stelt eindzege veilig in zware slotetappe Ronde van de Alpen

Pinot finishte als zesde, achter onder anderen etappewinnaar Mark Padun uit Oekraïne. George Bennett van Lotto-Jumbo werd tweede.

In de etappe tussen Rattenberg en Innsbruck in Oostenrijk, die over ruim 164 kilometer ging en twee pittige beklimmingen kende, ontsnapten negen renners na zo'n 120 kilometer uit het peloton.

Tot de vluchters, die maximaal achtenhalve minuut voorsprong pakten, behoorden geen Nederlanders of renners die gevaarlijk waren voor de klassementsrenners. De vluchters werden uiteindelijk weer ingerekend.

Pinot straalde macht uit op het parcours waar in september ook de WK wordt gehouden. Op de slotklim ging hij ervandoor met Domenico Pozzovivo en Miguel Angel Lopez, de Italiaanse en de Colombiaanse nummer twee en drie van het eindklassement.

Het leidende trio werd vlak voor de finish in Innsbruck achterhaald. Padun greep in de slotkilometers zijn kans en kwam alleen over de finish, vlak voor Bennett. Chris Froome eindigde in het klassement als vierde.