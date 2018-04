Armstrong koopt zaak af: terugblik op een ongekend schandaal

Juli 2005: Armstrong wint voor de zevende keer de Tour de France en zet vervolgens een punt achter zijn wielerloopbaan, maar direct rommelt het rond de Amerikaan. Franse media brengen hem in verband met een positieve epo-test in 1999.

Juni 2010: Klokkenluider Floyd Landis, die zijn Tour-zege van 2006 door dopinggebruik moest inleveren, spant onder embargo een rechtszaak aan tegen zijn voormalige kopman Armstrong. Hij noemt Armstrong als belangrijke spil in het systematische dopinggebruik bij US Postal, de wielerploeg waar ze jaren samen voor reden.

Januari 2011: Armstrong, die in 2008 besloot zijn rentree te maken als wielrenner, zet nu definitief een punt achter zijn loopbaan. Ondertussen wordt op de achtergrond steeds meer bewijs verzameld voor dopinggebruik van de zevenvoudig Tour-winnaar.

Augustus 2012: Nadat de druk op Armstrong flink is opgevoerd door een aantal oud-teamgenoten, onder wie Landis en Tyler Hamilton, besluit USADA om de Texaan zijn zeven Tour-zeges af te nemen. Bovendien legt het Amerikaanse antidopingbureau hem een levenslange schorsing op.

Oktober 2012: De internationale wielerunie UCI gaat mee in de beslissing van USADA, dat in een rapport een flink aantal bekentenissen van oud-ploeggenoten heeft verzameld. De getuigen ontlopen door hun medewerking een lange schorsing. Armstrong is zijn zeven Tour-zeges definitief kwijt en mag nooit meer in actie mag komen als wielerprof.

Oktober 2012: De problemen voor Armstrong stapelen zich op. Verzekeringsbedrijf SCA Promotions sleept hem voor de rechter omdat het de miljoenen terug wil die in het verleden zijn uitbetaald vanwege zijn uitstekende prestaties. Nu Armstrong zijn Tour-zeges officieel kwijt is, heeft hij namelijk geen recht meer op dat geld.

Januari 2013: Armstrong beseft dat er geen uitweg meer is: in een interview met Oprah Winfrey geeft hij toe dat hij bij al zijn zeven Tour-zeges doping heeft gebruikt. "Het was onmogelijk om te winnen zonder het gebruik van doping", zegt de Amerikaan, die er spijt van heeft dat hij jarenlang heeft ontkend.

Februari 2013: Armstrong laat de kans op strafvermindering liggen doordat hij weigert mee te werken aan een onderzoek van USADA. Hij vindt dat het antidopingagentschap niet de bevoegdheid heeft om het wielrennen mondiaal door te lichten en te eenzijdig is.

Februari 2013: Het Amerikaanse ministerie van Justitie schaart zich achter de aanklacht van Landis en sleept Armstrong voor de rechter. De Texaan wordt beschuldigd van het bedriegen van de staat, dat de belangrijkste geldschieter was van zijn team US Postal. Een claim van bijna 95 miljoen euro hangt hem boven het hoofd.

Mei 2014: Hoewel hij een zaak tussen hem en SCA Promotions probeert tegen te houden, moet Armstrong tóch voor een arbitragecommissie verschijnen. Het bedrijf eist omgerekend 8,8 miljoen euro terug.

Juni 2014: Justitie mag de rechtszaak tegen Armstrong doorzetten. Een federale rechter legt het verzoek van de oud-wielrenner om te zaak te seponeren naast zich neer, waardoor Armstrong moet blijven vrezen voor een claim van tientallen miljoenen.

Februari 2015: SCA Promotions heeft recht op de miljoenen die het van Armstrong eist, zo bepaalt de rechter.

September 2015: Armstrong schikt met het Texaanse verzekeringsbedrijf, al is niet bekend op welke manier het conflict wordt opgelost. "Ik ben blij dat ik deze kwestie achter me kan laten en ik wil me bij SCA en bestuursvoorzitter Bob Hamman verontschuldigen voor mijn fout", zegt de oud-renner.

Februari 2017: Een federale rechter maakt de weg voor een rechtszaak van de Amerikaanse overheid tegen Armstrong nu écht vrij. De voormalige wielrenner wil de zaak via een kort geding afhandelen, maar die vlieger gaat dus niet op.

Februari 2017: Armstrong weerlegt in een podcast de aanklacht van de Amerikaanse regering, die het aan US Postal betaalde sponsorgeld terug wil. "US Postal heeft in die tijd van ons geprofiteerd", zegt hij. "Als veel mensen vinden dat ik bestraft moet worden, is dat oké. Ik ben in mijn leven al vaak gestraft. Maar wij geloven in de wet."

April 2018: De jarenlange soap is ten einde: Armstrong koopt de zaak die zijn faillissement kon betekenen af. De schikking met de Amerikaanse overheid, die slechts twee weken voor aanvang van de rechtszaak tot stand komt, kost hem zo'n 4 miljoen euro. Landis krijgt als klokkenluider van die 4 miljoen euro een bedrag van 1,3 miljoen euro overgemaakt.