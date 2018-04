Armstrong ontloopt rechtszaak door miljoenenschikking met overheid en Landis

De voormalig wielrenner (46) betaalt de overheid een bedrag van 5 miljoen dollar (4 miljoen euro), terwijl Landis schadeloos wordt gesteld voor 1,65 miljoen dollar, ruim 1,3 miljoen euro.

De overheid had een bedrag van 100 miljoen dollar geëist van Armstrong, omdat hij in zijn tijd als renner sponsorgeld van US Postal Service aanvaardde terwijl hij onder invloed van doping reed.

Door de zaak te schikken voorkomt Armstrong dat het tot een publieke rechtszaak komt. De overheid was van plan zeker vijftig getuigen op te roepen. De eerste dag van de zaak stond gepland voor 7 mei.

Volgens zijn advocaten moet de schikking niet worden gezien als een schuldbekentenis van de kant van Armstrong, die van 1999 tot en met 2005 zeven keer op rij de Tour de France won. Die zeges is hij inmiddels kwijt.

Achter de rug

De Texaan stelt in een reactie blij te zijn dat de zaak eindelijk achter de rug is. "Ik kijk er naar uit om me nu bezig te houden met de vele leuke dingen in het leven: mijn vijf kinderen, mijn vrouw, mijn podcast, verschillende interessante film- en boekenprojecten, mijn werk voor het kankerfonds en mijn passie voor de sport."

De dopingzaak kwam in 2010 aan het rollen door Landis, die zelf na zijn Tourzege in 2006 op doping werd betrapt. Hij wees vervolgens Armstrong aan als spil en spande een zaak aan, die nu pas ten einde is.

Armstrong onthulde begin 2013 zelf bij Oprah Winfrey dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. De overheid sloot zich na die biecht aan bij de zaak van Landis.

Eerder schikte Armstrong ook al met verzekeringsbedrijf SCA Promotions, dat hem vanwege zijn Tourzeges een bonus van in totaal 10 miljoen euro uitbetaalde. Een bedrag van die schikking is nooit bekendgemaakt.