Alaphilippe dacht dat Nibali Waalse Pijl had gewonnen

"Ik dacht dat er nog een groep vooruit was en dat Vincenzo Nibali had gewonnen", zei de 25-jarige Alaphilippe na de koers.

Het was zijn neef en trainer Franck Alaphilippe die hem na de finish opving en het goede nieuws bracht. "Hij vertelde me dat ik wel degelijk de winnaar was. Mijn eerste grote zege in een klassieker, ongelooflijk.''

Nibali maakte in de finale van de 198,5 kilometer lange koers in Wallonië deel uit van een kopgroep die een maximale voorsprong van een minuut pakte. De Italiaan werd aan de voet van de laatste beklimming van de Muur van Hoei, de traditionele slotklim in de Waalse Pijl, echter al teruggepakt door de groep met favorieten.

Speciaal

Zijn medevluchter Maximilian Schachmann bleef nog wel even vooruit op de steile heuvel, maar ook hij moest capituleren toen toppers als Alaphilippe zich gingen roeren. De Fransman van Quick-Step Floors had zijn inspanning het best ingedeeld en boekte zo zijn eerste zege in de Waalse Pijl.

"Ik ben supertevreden. Ik wilde echt heel graag een grote koers winnen en om vandaag de Waalse Pijl te winnen en Valverde te verslaan is heel speciaal", aldus Alaphilippe, die in 2015 en 2016 nog tweede was geworden achter de Spanjaard op de Muur van Hoei.

"Vandaag was het mijn dag. Ik zat op de perfectie positie voor de Muur en daarna hebben de benen gesproken. Hier ga ik zeker van genieten."

Valverde baalde er na de koers van dat het hele peloton zijn wedstrijd op hem had afgestemd. "Ik was duidelijk de te kloppen man vandaag. Iedereen koerste tegen mij en mijn ploeg Movistar", zei de bijna 38-jarige renner.

"Maar ach, dat is ook wel normaal. Ik ben blij met de tweede plek. Alaphilippe is een toprenner en verdient deze zege. Ik was goed maar hij was beter."

Mollema

Bauke Mollema was op de zesde plaats de beste Nederlander. De 31-jarige Groninger, die voor het eerst sinds 2015 startte in de Waalse Pijl, kwam zes seconden na de winnaar over de streep. Alleen in 2014 (vierde) deed hij het beter.

"In de Amstel Gold Race was ik niet tevreden, ik moest te vroeg eraf. Maar misschien had ik die koers wel nodig. Ik ben blij dat ik vandaag een stapje heb gezet", vertelde Mollema, die afgelopen zondag 35e werd in de klassieker door de Limburgse heuvels.

"Er was vandaag een sterke kopgroep vooruit en het was warm. Voor het eerst dit jaar. Ik zag ook dat Valverde geen steun had. Ploegen als Bahrain en Sky zijn in de breedte heel sterk. Die gaan niet afwachten en met Valverde naar de streep rijden, maar de koers hard maken."

Mollema volgde en zat goed bij de voet van de Muur. "Ik zat de hele dag vooraan bij het opdraaien van de beklimmingen. Bij de laatste reed ik ook bij de eerste tien. Er werd volle bak omhoog gereden, de eerste 500 meter nog harder dan andere jaren. Toen brak het. Daarna ben ik even eigen tempo gaan rijden en de laatste 150 meter weer gaan staan. Ik heb alles gegeven.''