Alaphilippe klopt vijfvoudig winnaar Valverde in Waalse Pijl

Met zijn zege nam Alaphilippe revanche voor de edities van 2015 en 2016. Toen werd de Fransman achter de 37-jarige Valverde tweede in de Belgische semiklassieker en nu waren de rollen omgredraaid. De voorsprong van Alaphilippe op de Spanjaard was vier seconden, terwijl de Belg Jelle Vanendert het podium completeerde.

De Tsjech Roman Kreuziger finishte als vierde, de Australiër Michael Matthews werd vijfde en Bauke Mollema was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Alaphilippe is de eerste Waalse Pijl-winnaar die niet uit Spanje komt sinds de Belg Philippe Gilbert in 2011. In 2012 was Joaquim Rodriguez de snelste in de koers door de Ardennen en een jaar later was Daniel Moreno de laatste winnaar voordat Valverde aan zijn zegereeks begon. De eerste zege van Valverde was in 2006.

De overwinning van Alaphilippe is al de 26e zege van Quick-Step Floors in 2018. De 25-jarige renner won eerder dit jaar twee etappes in de Ronde van Baskenland.

De Waalse Pijl voor vrouwen was eerder op de dag een prooi voor Anna van der Breggen. De rensters moesten 118 kilometer afleggen en de mannen 198.

Minuut stilte

Voor de start woensdagochtend in Seraing hield het peloton een minuut stilte voor Michael Goolaerts, die tijdens Parijs-Roubaix getroffen werd door een hartstilstand en overleed.

Kort nadat het peloton op gang was, probeerden meerdere renners weg te rijden en uiteindelijk ontstond een ruime kopgroep met onder anderen de Fransen Romain Hardy en Anthony Roux. Mede doordat het peloton moest wachten bij een spoorwegovergang liep de voorsprong op tot vier minuten.

Omdat de Waalse Pijl traditiegetrouw pas beslist wordt op de laaste beklimming van de Muur van Hoei - die drie keer op moest worden gereden - was de verwachting dat de favorieten in het peloton zouden wachten. Terwijl de voorsprong van de kopgroep slonk, dacht Vincenzo Nibali daar anders over. Op 45 kilometer van de meet viel de Italiaan aan.

Nibali

De Tour de France-winnaar van 2014 dichtte het gat met de kopgroep en trok door. Twee van de vluchters, Roux en de Italiaan Cesare Benedetti, konden aanpikken. De Australiër Jack Haig, de Est Tanel Kangert en de Duitser Maximilian Schachmann completeerden de nieuwe kopgroep die een maximale voorsprong van een kleine minuut pakte.

Achter het zestal keek iedereen naar Valverde, maar de kopman van Movistar had alleen nog zijn landgenoot Mikel Landa in zijn buurt. Nibali leek de aangewezen man om bij de slotklim aan te zetten, maar het was Schachmann, het Duitse talent van Quick-Step, die het 't langst volhield.

Vanendert reed het gat dicht, met in zijn wiel Schachmanns ploeggenoot Alaphilippe, die dankbaar profiteerde. Valverde probeerde het gat met de Fransman nog te dichten, maar hij kwam te laat.