Van der Breggen draagt zege in Hoei op aan mecanicien

Steege zakte in elkaar terwijl hij bij het teamhotel aan het werk was.

"Richard is er altijd bij en doet alles voor je. Dat we hoorden dat hij wakker was, was het beste nieuws van de dag'', vertelde Van der Breggen, die ook nog haar 28e verjaardag vierde.

Het goede bericht uit het ziekenhuis van Maastricht had Van der Breggen en haar ploeggenoten een boost gegeven. "We zijn zo blij. Deze is voor Richard, natuurlijk'', vertelde ze nadat ze op de Muur van Hoei weer eens haar klasse had getoond.

Vorig jaar won Van der Breggen de Waalse Pijl tussen zeges in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik in, een ongekende trilogie.

Afgelopen zondag zag ze dat ploeggenote Chantal Blaak de zege pakte in de Gold Race, maar de olympisch kampioene kent tot nu toe ook een uitstekend seizoen met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Met haar winst in de Waalse Pijl nam ze ook weer de leiding in het World Tour-klassement.

Ideale situatie

Van der Breggen had woensdag tot de laatste beklimming van de Muur in feite alleen maar hoeven volgen omdat haar sterke ploeggenote Megan Guarnier in de kopgroep zat.

"Het was een ideale situatie. Eigenlijk hoopte ik dat dat groepje weg zou blijven en Megan zou winnen. Ze heeft een moeilijk jaar achter de rug maar is nu weer zo goed", zei de Zwolse.

Bij het binnenrijden van Hoei was de samensmelting toch een feit en was het woord aan Van der Breggen, inmiddels de koningin van de Muur. "Ik had bij de eerste doorkomst al wel gevoeld dat de benen goed waren. Maar neem van mij aan, het blijft een loodzware klus.''

Van der Breggen had op de finish een voorsprong van twee seconden op de nummer twee Asleigh Moolman uit Zuid-Afrika. Guarnier werd in dezelfde tijd nog derde, terwijl Annemiek van Vleuten op zes seconden als vierde eindigde.