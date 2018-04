Van der Breggen wint voor vierde keer op rij Waalse Pijl

De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman finishte na 118 kilometer twee seconden achter Van der Breggen tweede en de Amerikaanse Megan Guarnier werd derde.

Annemiek van Vleuten was op de vierde plaats de tweede Nederlandse. De 35-jarige renster van Mitchelton-Scott was zes seconden langzamer dan Van der Breggen. Sabrina Stultiens werd zevende.

De jarige Van der Breggen (28) schreef eerder dit jaar al Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen op haar naam. Afgelopen zondag wilde ze ook voor de tweede keer op rij de Amstel Gold Race winnen, maar daar ging de zege met Chantal Blaak naar een andere Nederlandse.

Komende zondag staat de laatste heuvelklassieker van deze maand op het programma. Evenals de mannen rijden de vrouwen dan Luik-Bastenaken-Luik en ook daar is Van der Breggen titelverdediger.

WorldTour-klassement

Door haar zege in de Waalse Pijl nam Van der Breggen de leiding in het WorldTour-klassement weer over van Chantal Blaak, die haar ploeggenoot is bij Boels-Dolmans. De 28-jarige Blaak won zondag de Amstel Gold Race. Amy Pieters, ook van Boels-Dolmans, staat derde in het klassement.

Van der Breggen hoefde woensdag tot de slotklim alleen te volgen. In de kopgroep zat haar ploeggenote Guarnier met de Française Pauline Ferrand-Prevot, de Australische Amanda Spratt en de Nederlandse Janneke Ensing.

Aan de voet van de Muur van Hoei zag Van der Breggen de koploopsters terug en kon ze aanzetten voor de zege. De Zwolse bleef Moolman en Guarnier nipt voor en pakte zo haar derde grote zege van het seizoen.