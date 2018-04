Cavendish maakt begin mei rentree in Ronde van Yorkshire

De 32-jarige Cavendish liep bij zijn val tijdens 'La Primavera' een gebroken rib en een gehavende enkel op. De Brit zou aanvankelijk pas zijn rentree maken in de Ronde van Californië (13 tot 19 mei), maar hij is voldoende hersteld om al op 3 mei in eigen land van start te gaan.

"Ik ben blij dat ik eerder kan koersen dan verwacht en waar kan dat beter dan in een thuiswedstrijd, de Ronde van Yorkshire", zegt Cavendish woensdag op de website van zijn ploeg. "Het is de eerste keer dat ik deze ronde rijd en ik ben heel enthousiast."

Door zijn aanstaande rentree ligt Cavendish op koers om voor de twaalfde keer van start te gaan in de Tour de France, waar hij het record van Eddy Merckx van meeste etappezeges wil verbreken. De Belg won 34 ritten, terwijl de teller bij Cavendish op dertig staat.

Vorig jaar was de wereldkampioen van 2011 geen enkele keer de snelste in de Tour en verliet hij de ronde al na een harde val in de vierde etappe.

Pauwels

Cavendish zal in Yorkshire niet de uitgesproken kopman zijn van Dimension Data. De Belg Serge Pauwels, die zijn eindzege van vorig jaar verdedigt, is de kopman van de Zuid-Afrikaanse ploeg.

De vierde editie van de Ronde van Yorkshire duurt vier dagen en eindigt op 6 mei met een rit van 189 kilometer naar Leeds.