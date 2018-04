Lotto-Jumbo met debutant Boom en kopman Gesink in Waalse Pijl

De 32-jarige Boom maakte zijn rentree later dan gepland, ruim twee weken geleden in de Volta Limburg Classic. In die koers haalde de Brabander het einde niet.

Boom, die nooit eerder de Waalse Pijl reed, trekt naar de Ardennen om wedstrijdkilometers te maken. Net als bij zijn eerdere optreden dit jaar is hij vooral op zoek naar 'prikkels' om bij extreme inspanningen een hoge hartslag te halen.

Robert Gesink is de kopman van Lotto-Jumbo in de Belgische klassieker. De Achterhoeker keerde afgelopen zondag na een hoogtestage in de Amstel Gold Race terug in koers en start komende zondag ook in Luik-Bastenaken-Luik.

De zevenkoppige equipe van Lotto-Jumbo voor de Waalse Pijl bestaat verder uit Stef Clement, Steven Kruijswijk, Bert-Jan Lindeman, de Duitser Paul Martens en de Belg Floris De Tier.

Alejandro Valverde start woensdag als topfavoriet aan de koers die eindigt op de Muur van Hoei. De Spanjaard schreef de laatste vier edities op zijn naam en won ook al in 2006.