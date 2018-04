Astana-renner Bilbao wint eerste etappe Ronde van de Alpen

De 28-jarige Bilbao ontsnapte vijf kilometer voor de finish aan het peloton, dat vlak daarvoor de kopgroep had ingerekend. Zijn voorsprong was groot genoeg om de achtervolgende groep achter zich te houden.

Voor Bilbao is het zijn eerste zege van het jaar. De Spanjaard won in zijn loopbaan wel al eens onder meer twee etappes in de Ronde van Turkije.

Zijn land- en ploeggenoot Luis Leon Sanchez won de strijd om de tweede plek en het podium werd gecompleteerd door de 20-jarige Colombiaan Ivan Ramiro Sosa Cuervo.

Froome

Chris Froome kwam achter de Fransman Thibaut Pinot als vijfde over de finish. De Brit van Team Sky is nog steeds in afwachting van een onderzoek naar zijn te hoge salbutamolwaarde in de Ronde van Spanje, maar mag ondertussen gewoon koersen.

De Italiaan Fabio Aru kwam als tiende over de finish en verloor vier seconden op Froome. Beide renners staan begin mei aan de start van de Ronde van Italië.

In de tweede etappe van dinsdag vertrekken de renners uit Varona voor de koninginnenrit van 145,9 kilometer.