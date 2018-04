Team Sunweb met Dumoulin en Oomen naar Luik-Bastenaken-Luik

De twee Nederlanders krijgen gezelschap van hun Duitse ploeggenoten Johannes Fröhlinger en Simon Geschke, de Australiërs Chris Hamilton en Michael Matthews en de Amerikaan Chad Haga.

Dumoulin maakte begin januari tijdens de ploegpresentatie al duidelijk dat zijn programma in aanloop naar de Giro d'Italia er nagenoeg hetzelfde uitziet als vorig jaar en dat hij ook mee zou doen aan Luik-Bastenaken-Luik. De Limburger is één van de vier renners waar Sunweb zondag op inzet.

"Ons doel is om Dumoulin, Oomen, Matthews en Geschke naar de finale te rijden, zodat we meerdere mogelijkheden en opties hebben'', aldus Aike Visbeek, ploegleider van Sunweb.

"Enkele aanpassingen in het parcours hebben ervoor gezorgd dat de laatste 80 kilometer zwaarder zijn dan voorheen. Ik reken op meer vluchtpogingen en het is lastiger de race te controleren."

Op Dumoulin na bestaat de ploeg van Sunweb voor de Waalse Pijl van woensdag uit dezelfde renners die meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. Laurens ten Dam maakt de groep compleet. De routinier (37) rijdt daarna ook de Ronde van Romandië.

Poels

In tegenstelling tot Dumoulin staat Team Sky-renner Wout Poels wel aan de start van de Waalse Pijl. De 30-jarige Limburger wil de Belgische eendagskoers, met na 200 kilometer de aankomst op de Muur van Hoei, graag een keer winnen.

"Ik vind het een prachtige koers, maar het is wel een zware", zei Poels eerder al over de Waalse Pijl. "De Muur van Hoei is echt steil. Het lijkt me geweldig om deze wedstrijd te winnen."

Poels kwam in 2016 als vierde boven in Hoei. Enkele dagen later schreef de 30-jarige Nederlander Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Vorig jaar zegevierde Alejandro Valverde zowel in Hoei als in Luik.

Sky stuurt dezelfde equipe als zondag in de Amstel Gold Race naar de Waalse Pijl. De Pool Michal Kwiatkowski is naast Poels de blikvanger.