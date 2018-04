Goed sponsornieuws geeft surprise Riesebeek vleugels in Gold Race

"Natuurlijk gaf het goede nieuws over de sponsor me vleugels", aldus Riesebeek in gesprek met NUsport. "Het was heel fijn om te horen dat ze het contract verlengd hebben."

Roompot Vakanties maakte vrijdag bekend dat het bedrijf zijn overeenkomst met de volledig Nederlandse procontinentale ploeg met twee jaar heeft verlengd tot 1 januari 2021, met een optie voor nog twee extra seizoenen.

De formatie van de ploegleiders Michael Boogerd, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel, die in 2015 zijn intrede deed in het peloton, zal door het nieuwe contract naar verluidt kunnen rekenen op een significant hoger budget.

"Dit nieuws zorgt voor een beetje extra rust in de ploeg", zegt Riesebeek. "En het gaf me in de Gold Race ook extra motivatie om beter mijn best te doen. Natuurlijk was ik anders ook gemotiveerd geweest, maar ik wilde nu wel uitstralen dat ik blij ben dat de sponsor met ons verdergaat."

Finale

Roompot-Nederlandse Loterij staat sinds zijn entree in het wielrennen bekend om zijn aanvalslust. In vrijwel alle koersen waaraan de formatie meedoet, zit een renner van het team in de vroege vlucht.

Zondag in Zuid-Limburg was het de beurt aan Riesebeek, die zichzelf al na vijftien kilometer terugvond in een kopgroep van negen. De vluchters kregen een voorsprong van een kwartier van het peloton, waardoor de renner uit Gelderland tot diep in de finale van voren te zien was.

Met nog zeven kilometer te gaan, toen de laatste vluchters al waren bijgehaald door een groep met favorieten, verbaasde Riesebeek zelfs nog door een demarrage te plaatsen. "Dat was een alles-of-nikspoging", glimlachte de Nederlander. "Ik was al helemaal afgedraaid, maar zo'n kans krijg je niet elk jaar."

Boogerd: "Als de grote jongens even naar elkaar gekeken hadden, was Oscar misschien wel dik in de top tien geëindigd en dat was helemaal super geweest."

Strijdlustigste renner

De 21e plek, de prijs voor meest strijdlustige renner en de fictieve prijs voor beste Nederlander zorgden nu echter ook voor blije gezichten in het kamp van Roompot-Nederlandse Loterij.

Het was al de tweede keer dit seizoen dat de formatie opviel in de absolute finale van een World Tour-koers, nadat Jan-Willem van Schip (twaalfde) en Brian van Goethem (negentiende) vorige maand in de eerste groep van 23 renners over de streep kwamen in Gent-Wevelgem.

"Ik denk dat het een teken is van de ontwikkeling van onze ploeg dat we mee kunnen doen tot dieper in de finale", aldus Riesebeek. "We worden allemaal elk jaar een klein beetje sterker. En dit zijn natuurlijk heel mooi dingen om mee te maken, een vroege vlucht die het zo lang volhoudt."

Boogerd: "Wat Oscar zondag heeft gedaan is niet alleen leuk voor nu, maar ook top voor zijn ontwikkeling als renner. Van finales rijden in dit soort koersen word je alleen maar sterker. Renners als Oscar moeten het op deze manier doen. Je kunt ook wachten totdat je er in het peloton wordt afgereden door de favorieten, maar dat heeft geen nut."