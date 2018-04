Tankink: 'Als alle fans Bram roepen kan ik maar beter vooraan rijden'

"Ik heb nog een keer laten zien dat ik wielrenner ben. Als ze toch allemaal Bram roepen, kan ik maar beter vooraan rijden", zei Tankink met een grote glimlach nadat hij op 3 minuten en 35 seconden van de Deense winnaar Michael Valgren als 94e over de finish was gekomen in Berg en Terblijt.

"Ik had er voor de koers al over nagedacht dat ik wilde aanvallen. Ik weet dat ik niet goed genoeg ben om met de favorieten mee te kunnen, dus dan is dit wel een mooi avontuur."

Tankink reed samen met acht andere renners al vroeg in de 263 kilometer lange koers weg uit het peloton. De kopgroep kreeg een voorsprong van een kwartier en hield het mede daardoor heel lang vol.

"Toen we zo lang nog vijftien minuten hadden, ging ik toch wel even denken: stel je voor dat we het tot het einde kunnen volhouden", aldus Tankink. "Natuurlijk weet ik ook wel dat de Amstel Gold Race eigenlijk te zwaar is om de hele dag voorop te rijden, maar we hadden echt een goede groep."

"We hadden met zijn allen daarom toch een beetje de droom en de hoop dat we om de zege konden gaan strijden, maar net voor de Gulpenerberg (op een kleine vijftig kilometer van de finish, red.) hoorden we dat de voorsprong heel hard achteruit ging. Dan weet je: we zijn een muis voor de kat."

Eyserbosweg

Tankink moest vervolgens op de Eyserbosweg, op zo'n 35 kilometer van de streep, zijn medevluchters laten gaan. "Ik had even een slecht moment, dat was wel jammer. Daarna was het klaar en vooral een kwestie van de koers uitrijden."

Het mocht de pret niet drukken voor de ervaren coureur van Lotto-Jumbo, die onderweg had genoten van de aanmoedigingen van de Nederlanders die in groten getale langs de kant stonden in Zuid-Limburg.

"Het was mooi, echt mooi", zei Tankink. "Op een gegeven moment zei ik tegen de andere mannen in de kopgroep: 'Zijn jullie mijn naam al zat?' Het was de hele tijd: 'Hup Bram, hup Bram'. Ha, ik denk dat de anderen dat vanavond nog steeds horen als ze in bed liggen."

Interview

Tankink is zijn hele carrière al een populaire renner bij de fans, maar hij kreeg zondag in de Amstel Gold Race misschien nog wat extra aandacht door een artikel dat zaterdag gepubliceerd werd in de Volkskrant.

De Tukker stelde in het openhartige interview dat hij niet alleen de lolbroek is die mensen op tv en op sociale media zijn, maar dat hij ook een andere kant heeft. Zo vertelde hij dat hij twee jaar geleden in therapie is geweest, onder meer voor onverwerkt leed uit zijn jeugd.

"Ik heb heel veel reacties gekregen op dat interview", aldus Tankink. "Verrassend veel, bijna. Het heeft de mensen blijkbaar geraakt. Iedereen heeft natuurlijk twee kanten en ik heb nu eens een keer de andere kant van Bram willen laten zien."

Zondag toonde Tankink in 'zijn' Amstel Gold Race nog één keer de kant die hem ondanks zijn korte erelijst (twee zeges) een geliefde renner heeft gemaakt. "Ik ben geen winnaarstype, heb niet de ultieme topsportmentaliteit om het af te maken. Maar ik heb wel altijd heel veel plezier beleefd aan het wielrennen."