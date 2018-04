Valgren blij dat hard trainen zich uitbetaalt met winst in Gold Race

Valgren eindigde begin deze maand als vierde in de Ronde van Vlaanderen en is vervolgens keihard gaan trainen voor de Nederlandse wielerklassieker. "Ik ben blij dat ik mijn kansen krijg in deze koersen", zei hij na zijn zege op de persconferentie.

"Na de Ronde van Vlaanderen ben ik voor het eerst in tijden teruggegaan naar huis, maar ik ben ontzettend hard blijven trainen. Gelukkig heeft zich dat nu uitbetaald."

De 26-jarige Valgren probeerde in de finale tot twee keer toe weg te rijden uit de groep met favorieten. Op twee kilometer van de meet zorgde hij voor de beslissende demarrage. Kreuziger kon nog aanhaken, maar moest zich in de sprint alsnog gewonnen geven.

Wachten

"De tactiek vandaag was wachten, wachten en nog eens wachten", aldus de Astana-renner. "Voor de laatste beklimming van de Cauberg vroeg ik aan Jakob (Fuglsang, red) hoe we dit gingen aanpakken. Mijn eerste aanval vond ik best sterk, maar Tim Wellens pakte me terug. De laatste aanval was wel goed."

Hij is niet de enige Deense wielrenner die zich dit voorjaar heeft laten zien. Zo werd zijn landgenoot Mads Pedersen tweede in de Ronde van Vlaanderen en won hij zelf ook de Omloop Het Nieuwsblad.

"Het gaf inspiratie om Mads Pedersen tweede te zien worden in de Ronde van Vlaanderen", gaf Valgren toe. "Het heeft een effect op alle Deense jonge renners. We komen uit dezelfde 'school' en kennen elkaar goed. We plukken nu de vruchten van onze opleiding in Denemarken."

Riis

In 1997 was Bjarne Riis de enige en laatste Deen die de Gold Race won. Valgren was daar duidelijk van op de hoogte. "Ik heb een goede relatie met Bjarne. Leuk om hem te 'kopiëren'."

Begin dit jaar besloot de organisatie van de Amstel Gold Race het parcours aan te passen met smallere wegen in de finale. Valgren is daar blij mee. "De nieuwe finale is geweldig", vindt hij.

"Er is nu meer drang om aan te vallen en dat maakt de koers leuker om naar te kijken en tevens onvoorspelbaarder. Het is goed dat ze het parcours van de finale hebben aangepast."