Deen Valgren wint Amstel Gold Race na bloedstollende finale

Valgren troefde Roman Kreuziger, de winnaar van 2013, af in een sprint-à-deux. Enrico Gasparotto, die in 2016 de Gold Race won, legde beslag op de derde plaats.

Wereldkampioen Peter Sagan kwam als vierde over de finish in Berg en Terblijt en Alejandro Valverde, die in 2013 en 2015 tweede werd in de Gold Race, eindigde als vijfde.

Twee jaar geleden moest Valgren nog genoegen nemen met de tweede plek in de Limburgse heuvelklassieker. Hij werd toen in de sprint afgetroefd door Gasparotto.

De 26-jarige Valgren boekte zijn tweede grote zege van dit seizoen. Eind februari soleerde hij naar de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad.

Tankink

Al vroeg in de wedstrijd gingen negen renners op avontuur, onder wie Bram Tankink en Oscar Riesebeek. De twee Nederlanders werden vergezeld door Tsgabu Grmay, Willie Smit, Matteo Bono, Lawson Craddock, Edward Dunbar, Marco Tizza en Preben Van Hecke.

De kopgroep kreeg de zegen van het peloton en bouwde een voorsprong van ruim een kwartier op. Onder aanvoering van Movistar bracht het peloton het verschil met de vluchters steeds verder terug.

Voor Tankink was het tempo vooraan te hoog. De Nederlander, die voor de laatste keer de Amstel Gold Race reed, moest op 35 kilometer van de meet lossen. Ook Smit en Tizza af uit de kopgroep.

Op 27 kilometer van de finish was Kreuziger de eerste van de favorieten die in de aanval ging. De winnaar van 2013 kreeg even later gezelschap van Gasparotto, die in 2016 de Gold Race won.

Riesebeek

De twee oud-winnaars voegden zich na de laatste passage van de Cauberg bij de zes koplopers, die nog een kleine voorsprong hadden op het uitgedunde peloton. Na de Geulhemmerberg - op 13 kilometer van de meet - reden onder anderen Sagan en Greg Van Avermaet naar de kopgroep.

Ook Valverde, Valgren, Tim Wellens, Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang en Daryl Impey sloten kort daarna aan. In de finale demarreerde Riesebeek en de Roompot-renner kreeg Van Hecke met zich mee.

De Nederlander en de Belg kregen weinig ruimte, waarna een groepje van acht renners overbleef. Op twee kilometer van de meet zorgde Valgren voor de beslissende demarrage. Kreuziger kon nog net in het wiel van de Astana-renner komen, maar moest zich in de sprint alsnog gewonnen geven.