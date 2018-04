Blaak: 'Heel speciaal om dé klassieker van Nederland te winnen'

"Vorig jaar had ik niet durven roepen dat ik de Amstel Gold Race zou winnen, maar dit seizoen heb ik meer vertrouwen in het klimmen", aldus de 28-jarige Blaak na de 117 kilometer lange koers door de Limburgse heuvels.

De Zuid-Hollandse rekende in finishplaats Berg en Terblijt in een sprintje redelijk simpel af met landgenote en trainingsmaatje Lucinda Brand en de Australische Amanda Spratt. Dat trio was na de laatste doorkomst over de Cauberg overgebleven uit een kopgroep van oorspronkelijk acht rensters.

"Bij de laatste beklimming van de Cauberg moest ik wat inhouden, omdat ik wist dat ik kon vertrouwen op mijn sprint", zei Blaak. "Ik ben heel blij met deze zege. Het is geweldig om dé klassieker van Nederland te winnen. En dat in de regenboogtrui, dat maakt het heel speciaal. Ik hoorde mijn naam zo vaak vandaag."

Tactiek

Blaak boekte in Zuid-Limburg haar tweede zege als wereldkampioen. De nummer vijf van de Ronde van Vlaanderen won vorige week in Noord-Nederland een etappe in de Healthy Ageing Tour.

Voor haar ploeg Boels-Dolmans was alweer de negende overwinning van 2018, waarmee de Nederlandse formatie duidelijk de dienst uitmaakt in het vrouwenpeloton.

"Ik rijd al een paar weken sterk en zit er eigenlijk al het hele seizoen lekker in, maar ik miste nog een grote zege", aldus Blaak. "Vandaag zat ik in de goede vlucht en kreeg ik het vertrouwen van de ploeg."

"We hadden van tevoren de tactiek niet tot in detail besproken, omdat er met zo'n sterke ploeg als die van ons van alles kan gebeuren. Maar dit was wel een van de scenario's; meezitten in een kopgroep. Vanuit de auto zei mijn ploegleider (Danny Stam, red.): 'Je maakt een goede indruk Chantal, ga ervoor.' Dat zorgde voor wat druk, maar het was ook fijn om dat vertrouwen te krijgen."

Brand

Tweevoudig Nederlands kampioene Brand kon er prima mee leven dat ze het in de sprint moest afleggen tegen Blaak. "Ik ben niet teleurgesteld. Het is mooi om hier tweede worden, zeker gezien het voorjaar dat ik heb gehad."

De 28-jarige renster van Team Sunweb kwam tot zondag niet in de buurt van een ereplaats in de voorjaarsklassiekers. Een zeventiende plek in de Strade Bianche was haar beste uitslag.

"Ik ben dus heel blij dat ik vandaag op het podium sta", stelde Brand. "Ik wist dat ik de traagste sprinter was van het trio dat overbleef na de Cauberg en ik wist dat Chantal in deze vorm moeilijk te kloppen is. Ik probeerde de sprint daarom vroeg aan te gaan, maar het verschil was nog steeds vrij groot."