Wereldkampioene Blaak troeft Brand af in Amstel Gold Race

Achter de 28-jarige Blaak en Brand eindigde de Australische Amanda Spratt als derde. Riejanne Markus legde beslag op de vierde plaats en Marianne Vos werd tiende.

Blaak boekte haar tweede individuele zege in de regenboogtrui. Vorige week won ze ook al een etappe in de Healthy Ageing Tour, waarin ze tweede werd in het eindklassement.

Het is de vierde Nederlandse overwinning in de Amstel Gold Race voor vrouwen. Vorig jaar ging Anna van der Breggen met de zege aan de haal in Limburg en eerder triomfeerden Debby Mansveld en Leontien van Moorsel.

Kopgroep

De rensters reden in totaal 116,9 kilometer op een vergelijkbaar parcours als dat van de mannen, die zondag voor de 53e keer de Gold Race rijden. Na een aanloop van ruim zestig kilometer legden de vrouwen drie lokale rondes van 17,6 kilometer af. Onderweg moesten ze zeventien heuvels bedwingen.

Het duurde lang tot er een kopgroep ontstond in de vrouwenkoers. Pas op zo’n zestig kilometer van de meet brak het peloton in drie groepen tijdens de beklimming van de Keutenberg.

Kort daarna reden acht rensters weg uit de eerste groep, onder wie Blaak, Brand en Riejanne Markus. Zij hadden al snel een voorsprong van ruim twee minuten te pakken.

Cauberg

Tijdens de tweede beklimming van de Cauberg, op 21 kilometer van de finish, reed Blaak weg uit de kopgroep. De Zuidlandse kreeg Spratt en Alexis Ryan met zich mee en even later sloten Brand, Markus en Audrey Cordon-Ragot weer aan.

In de finale keerden ook Giorgia Bronzini en Lotta Lepistö terug in de kopgroep. Bij de laatste beklimming van de Cauberg sprongen Blaak, Brand en Spratt weg, waarna de renster van Boels-Dolmans het afmaakte in de sprint.

Het was de tweede keer sinds 2003 dat de Amstel Gold Race voor vrouwen werd verreden. Vorig jaar stond de vrouwenkoers door het Limburgse heuvellandschap voor het eerst in veertien jaar weer op de kalender. Eerder werd de wedstrijd alleen in 2001, 2002 en 2003 verreden.

Dankzij haar overwinning in de Amstel Gold Race neemt Blaak ook de leiding in het klassement van de WorldTour.