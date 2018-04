Gesink ziet Amstel Gold Race vooral als voorbereiding op Giro

"Deze koers is in principe een voorbereiding op de Giro d'Italia", aldus Gesink voor de start van de Amstel Gold Race in Maastricht. "Het is natuurlijk altijd mooi om in eigen land te koersen en ik wil het altijd zo goed mogelijk doen als ik ergens aan de start verschijn, maar ik gebruik deze koers vooral om weer een stap verder te komen."

De klimmer rijdt zondag zijn eerste wedstrijd sinds hij een kleine maand geleden moest afstappen in de Ronde van Catalonië. Hij is inmiddels weer pijnvrij, maar kwam wel pas zaterdag terug van een van een hoogtestage in de Sierra Nevada.

Gesink, in 2009 derde in de Gold Race, trainde in Spanje hard voor zijn twee belangrijkste doelen van dit seizoen: gaan voor een ritzege in de Ronde van Italië (in mei) en de Ronde van Frankrijk (in juli). Bovendien hoopt hij volgende week wat te kunnen laten zien in de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag).

"Ik denk dat deze koers een goede voorbereiding is op die koersen, om te proberen op één dag heel goed te zijn", zei de Varssevelder op de Markt van Maastricht. "Het wielrennen is een beetje veranderd. Je kunt niet meer het hele jaar pieken, daar is het niveau te hoog voor. Alle renners kiezen zo hun doelen uit, want je kunt niet verwachten dat je overal op je best bent."

Lindeman

De 28-jarige Lindeman, die zich afgelopen woensdag nog van voren liet zien in de Brabantse Pijl, is daardoor het speerpunt van Lotto-Jumbo in de grootste eendaagse koers van Nederland.

"Bert-Jan is een renner die hier vorig jaar heel goed gereden heeft en momenteel goed in vorm is", stelde ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport. "Het is misschien niet direct de naam die je verwacht, maar hij heeft bewezen dat hij dit aankan, mits hij een beetje slim rijdt."

Lindeman staat namelijk bekend als een renner die graag aanvallend rijdt. Als kopman zal hij zondag langer moeten wachten dan hij wellicht van nature zou willen.

"Dat klopt", aldus Verhoeven. "Normaal gaat Bert-Jan heel vroeg, nu zal dat wat later moeten. Het is wel zo dat hij mag aanvallen en misschien wel moet aanvallen. Dat hoort bij zijn stijl van wielrennen."

"Het devies is: aanvallen, maar dan wel op de goede momenten. En hij is nu op een leeftijd dat hij weet dat hij het zo moet doen als hij voor een resultaat wil gaan. Het zou jammer zijn als je als speerpunt te vroeg gaat in de koers."

Finale

Verhoeven ziet Gesink als iemand die Lindeman lang bij moet kunnen staan. "Robert zal proberen om in de finale te komen, al is dat niet iets wat per se moet. Hij komt van hoogte en dat is het even afwachten hoe het met de vorm zit."

De 53e editie van de Amstel Gold Race is om 10.30 uur begonnen. De finish in Berg en Terblijt wordt verwacht even na 17.00 uur.