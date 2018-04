Hoofdsponsor ploeg Sagan verlengt contract met twee jaar

"Dit is een grote stap en een belangrijk moment voor ons team", aldus teammanager Ralph Denk van Bora-Hansgrohe zaterdag op een persconferentie in Maastricht, waar zondag de Amstel Gold Race van start zal gaan.

Het oude contract van de hoofdsponsor liep tot en met het einde van 2019. Dat is ook hoelang kopman Sagan nog vastligt bij het Duitse team, waarvoor hij sinds 2017 koerst.

De 28-jarige Slowaak zat zaterdag naast Denk en grapte dat hij hoopt dat zijn ploeg nu ook langer met hem door wil. De teammanager vertelde dat zijn ploeg geen haast heeft met het verlengen van de verbintenis van de drievoudig wereldkampioen. "Maar ik kijk uit naar de onderhandelingen en naar nog meer jaren van samenwerking met Peter", aldus Denk.

Het Duitse bedrijf Bora is sinds 2014 sponsor van de wielerploeg. Het team mag zich sinds vorig jaar een WorldTour-formatie noemen.

Parijs-Roubaix

Sagan, afgelopen weekend winnaar van Parijs-Roubaix, doet zondag voor het eerst sinds 2013 mee aan de Amstel Gold Race. Een derde plek in 2012 is zijn beste resultaat in drie deelnames aan de klassieker door de Limburgse heuvels.

"Ik ben de afgelopen week in België en Nederland gebleven en heb me goed voorbereid op deze koers, maar we zullen morgen pas zien hoe ik hersteld ben van Parijs-Roubaix", zei Sagan.

"Ik heb meer gevoel voor Parijs-Roubaix dan voor de Amstel Gold Race, maar nu ik hier ben ga ik proberen het zo goed mogelijk te doen."

Sagan neemt na zondag een kleine maand rust, voordat hij half mei de competitie hervat bij de Ronde van Californië.

De 53e editie van de Amstel Gold Race begint zondagochtend om 10.50 uur in Maastricht.