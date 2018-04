Mollema hoopt te profiteren van open koers in slotfase Amstel Gold Race

"Ik behoor zeker niet tot de favorieten", vertelt Mollema. "Er staan heel veel sterke renners aan de start. Als het op een sprint aankomt, is het geen doen voor mij. Dat is te lastig."

Eind vorige maand werd Mollema tweede in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali en vorige week legde hij beslag op de zevende plaats in het eindklassement van de Ronde van Baskenland.

De 31-jarige renner van Trek-Segafredo begint dan ook met vertrouwen aan de Amstel Gold Race. "Ik voel me fit en gezond. Met de vorm zit het wel goed, zo vroeg in het seizoen."

Mollema hoopt dat het nieuwe parcours in de finale gunstig uitpakt voor hem. Het peloton zal in de slotfase over smallere wegen rijden, waardoor de koers lastiger te controleren is.

Vertrouwen

"Dat maakt de koers een stuk opener. Daar moet ik van proberen te profiteren", zegt hij. "Op explosiviteit ga ik al die renners niet lossen, maar ik kan heel ver komen in de finale als ik slim koers. Ik heb er vertrouwen in dat ik een goed resultaat kan rijden."

Mollema, die de selectie van Trek-Segafredo aanvoert, behaalde zijn beste resultaat in Amstel Gold Race in 2014. Hij legde toen beslag op de zevende plaats.

"Deze klimmetjes zijn eigenlijk wat te kort voor mij om het verschil te maken, maar als ik een goede koers rijd kan ik nog steeds een rol van betekenis spelen in de finale", denkt hij. "Op het juiste moment met een groepje meespringen is iets wat ik moet kunnen in de finale."

De 53e editie van de Amstel Gold Race begint zondag om 10.50 uur in Maastricht.