Terpstra denkt dat nieuwe finale in Amstel Gold Race Quick-Step goed ligt

Het peloton zal in de slotfase over smallere wegen rijden, waardoor de koers lastiger te controleren is. Na de beklimming van de Geulhemmerberg gaat het parcours niet meer over de brede afdaling via de Rasberg naar Maastricht.

De renners dalen dan via de parallel gelegen Kuitenbergweg af richting de wijk Amby. Eenmaal beneden zullen ze ook een wat andere route volgen.

"De nieuwe finale moet ons goed liggen", zegt Terpstra tegen Sporza. "De grote wegen zijn eruit en dat is goed voor de aanvallers. Onze hele ploeg is altijd aanvallend ingesteld en dus ligt het ons beter."

Favorieten

Quick-Step heeft met titelverdediger Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe, die twee etappes won in de Ronde van Baskenland, een aantal favorieten voor de overwinning in de Amstel Gold Race aan de start staan.

Zelf hoopt Terpstra ook een rol van betekenis te spelen in de finale. "Als ik de benen heb in de finale, zal ik het niet laten om aan te vallen. Maar dat weet je natuurlijk niet op voorhand."

De 33-jarige Noord-Hollander kende tot dusver een fantastisch voorjaar. Hij werd de eerste Nederlander in 32 jaar die de Ronde van Vlaanderen won en was ook de sterkste in E3 Harelbeke. Tevens werd hij vorige week derde in Parijs-Roubaix.

Gemotiveerd

Ondanks de vele kilometers die hij dit voorjaar al heeft afgelegd, voelt hij zich nog goed genoeg om zich op te laden voor de Amstel Gold Race. "Ik hoop in de eerste plaats dat ik hersteld ben van de klassiekers. Ik ben redelijk moe, maar wel nog heel gemotiveerd om zover mogelijk te geraken in de finale."

Voor Terpstra is de Amstel Gold Race zijn laatste koers van dit voorjaar. "Het is een heel zware periode geweest en we komen in een ander peloton. Ik hoop dat ik nog wat van mijn topvorm overheb en dat ik mij kan opladen om te knallen in de finale."

De 53e editie van de Amstel Gold Race begint zondag om 10.50 uur in Maastricht.