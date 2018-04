Amstel Gold Race-directeur Van Vliet: 'Koers moet altijd doorgaan'

Goolaerts viel zondag van zijn fiets nadat hij een hartaanval had gekregen en overleed later die dag in een Frans ziekenhuis. De organisatie van Parijs-Roubaix liet de wedstrijd gewoon doorgaan en paste ook de festiviteiten achteraf niet aan.

Van Vliet heeft in de aanloop naar 'zijn' Amstel Gold Race goed nagedacht over wat hij in een dergelijke situatie zou doen en vermoedt dat hij de koers ook door zou laten gaan. "Hoe hard het ook klinkt: die jongen komt er ook niet door terug", zegt de oud-renner vrijdag tegen NUsport.

"De wedstrijd gaat door. Dat is ook zo in bedrijven en in het normale leven", aldus Van Vliet, die niet graag in de schoenen van de organisatoren van Parijs-Roubaix had gestaan. "Het is heel moeilijk in te schatten wat je zou doen."​

Gevaarlijke sport

Volgens Van Vliet is het daarom veel te makkelijk om met de beschuldigende vinger naar de Franse koersorganisatie te wijzen. "Die jongen is überhaupt niet gevallen. Die is gevallen door een hartstilstand", benadrukt hij. "De ploegleider is daar zelf ook een paar minuten bij geweest."

"Wielrennen is een gevaarlijke sport. Bij elke valpartij zie je dingen waarbij je denkt: die komt nooit meer overeind. Dat kun je niet stoppen. Het is een harde sport, daar kies je voor."

Toch is het goed om altijd te blijven nadenken over mogelijke scenario's bij een triest incident als dat met Goolaerts, vindt Van Vliet. "Ik heb er twintig jaar geleden al over nagedacht."

"Maar je kunt er niet op vooruitlopen. Je kunt niet alle situaties nabootsen. Er kan een moment ontstaan waarop alle ploegen zeggen: we rijden nu niet verder, want wat er nu gebeurd is, is zo ernstig."

Minuut stilte

Bij de start van de Gold Race wordt zondag wel even stilgestaan bij het overlijden van Goolaerts. Voor het startschot op de Grote Markt van Maastricht klinkt, wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de pas 23-jarige Belg.

"Ik heb van de week een beetje mijn informatie ingewonnen. Moeten we het wel doen? Ze hebben het van de week in de Brabantse Pijl al gedaan, maar dit wordt natuurlijk de eerste WorldTour-wedstrijd waar de ploegen rijden die ook Parijs-Roubaix reden", legt Van Vliet uit. "Uit respect voor wat er gebeurd is, gaan we dat zondag doen."

Het peloton stapt zondag om 10.30 uur op de fiets voor de 53e editie van de enige Nederlandse wielerklassieker. Na 260 kilometers koersen wordt er naar verwachting rond 17.10 uur gefinisht in Valkenburg.