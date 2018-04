Favoriet Gilbert niet bezig met evenaren record Raas in Gold Race

"Ik start altijd met de ambitie om te winnen", zei Gilbert vrijdag tijdens een persconferentie van zijn succesvolle ploeg Quick-Step Floors. "Het houdt me niet zo bezig dat ik op gelijke hoogte kan komen met Raas. Dat is pas leuk als ik ooit ga terugkijken op mijn loopbaan."

Gilbert is naar eigen zeggen goed hersteld van Parijs-Roubaix van afgelopen zondag. Hij eindigde als vijftiende in de 'Hel van het Noorden', nadat hij een week eerder derde werd in de Ronde van Vlaanderen.

Dat was zijn vierde podiumplek van het seizoen, maar de Waal wacht nog steeds op zijn eerste zege van 2018. De Amstel Gold Race is echter een van zijn favoriete koersen, getuige zijn zeges in 2010, 2011, 2014 en 2017. "Ik voel me klaar voor zondag", aldus Gilbert.

Sterke ploeg

De klassiekerspecialist kan rekenen op een sterke ploeg in Limburg. De Fransman Julian Alaphilippe, die twee etappes won in de Ronde van Baskenland, is zelf ook een kanshebber voor de zege. Niki Terpstra, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Pieter Serry, vierde in de Brabantse Pijl, steken eveneens in goede vorm.

"We brengen een goeie ploeg aan de start. Hopelijk kunnen we opnieuw scoren want de Amstel blijft toch een van de mooiste wedstrijden op de kalender", doelt Gilbert op het feit dat Quick-Step Floors al 25 overwinningen heeft geboekt.

In de finale van de Amstel Gold Race zijn de wegen smaller dan normaal door een kleine aanpassing van het parcours. "Dat maakt het moeilijker om de koers te controleren", denkt Gilbert. "Ik verwacht een mooie strijd."

De 53e editie van de Amstel Gold Race begint zondag om 10.50 uur in Maastricht.