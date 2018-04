Valverde gaat voor eerste zege in Gold Race, Quick-Step met Terpstra

Valverde beschikt over een uitpuilende erelijst en stond in de Gold Race ook al drie keer op het podium, maar hij won nog nooit.

De Spaanse alleskunner eindigde in 2008 als derde, in 2013 en 2015 werd hij tweede. Vorig jaar moest Valverde genoegen nemen met een bijrol (negentiende).

Valverde krijgt zondag in de koers over 262 kilometer, met onderweg 35 beklimmingen, steun van zijn landgenoten Mikel Landa, Imanol Erviti en José Joaquin Rojas, de Colombianen Carlos Betancur en Winner Anacona en Andrey Amador uit Costa Rica.

'El Imbatido' ('De Onverslagene') staat dit seizoen al op negen zeges. Hij won onder meer het eindklassement in de Ronde van Abu Dhabi, de Ronde van Valencia en de Ronde van Catalonië. Twee weken geleden was hij de beste in de Spaanse eendagskoers GP Miguel Indurain.

Kreuziger

De Australische formatie Mitchelton-Scott heeft met Roman Kreuziger een oud-winnaar in de gelederen. De Tsjech, in 2013 de beste in Limburg, krijgt hulp van onder anderen Michael Albasini en Daryl Impey.

BMC komt met Greg Van Avermaet als kopman naar Maastricht. De Belg neemt onder anderen Dylan Teuns, Simon Gerrans en Damiano Caruso mee.

Quick-Step Floors, voorlopig de meest succesvolle ploeg dit seizoen, neemt Niki Terpstra mee naar Limburg. Viervoudig winnaar Philippe Gilbert is de kopman van het Belgische team, terwijl de Fransman Julian Alaphilippe ook een kanshebber is. De Luxemburger Bob Jungels, de Italiaan Davide Martinelli, de Spanjaard Enric Mas en de Belg Pieter Serry completeren de ploeg.

De 53e editie van de Amstel Gold Race begint zondag om 10.50 uur in Maastricht.